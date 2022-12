12 Galéria Instagram.com/syltmakare_anna_ranebo , instagram.com/angelinemorz Zdroj: Instagram.com/deborahgibsondesign FOTO: Najškaredšie vianočné stromčeky? Aj po výzdobe môžu vyzerať BIZARNE, ale robia radosť Symbol Vianoc môže mať viacero podôb. Máte pocit, že tento rok mu niečo chýba? Nezúfajte a zoberte to s úsmevom a pozrite si nasledujúce fotky. 17. december 2022 Monika Hanigovská Magazín

Vianočné sviatky by mali byť obdobím pokoja, hojnosti, dobrého jedla a sviatočnej výzdoby. Poznáte ten pocit, keď sa môžete akokoľvek snažiť, a predsa to skončí inak, ako ste si predstavovali? To sa stáva aj počas najkrajších sviatkov v roku.

Predvianočnú náladu dokážu skomplikovať prihorené cukrovinky, meškajúci kuriér s darčekmi, ale potrápiť dokáže napríklad aj najznámejší symbol Vianoc – stromček.

Máte pocit, že ten váš je príliš veľký, malý, krivý alebo má akosi málo konárov? Alebo sa vám nepozdáva jeho výzdoba či iné kreatívne stvárnenie? Nezúfajte, zabavte sa spolu s nami na ďalších vianočných stromčekoch, ktoré pomenovali majitelia okrem iného ako „najškaredšie“.

Tak či onak, najdôležitejšie je, že vás spojí počas najkrajších sviatkov v roku. Nemenej je dôležité to, že ste ho tvorili s láskou.

Zdroj: Dnes24.sk