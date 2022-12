Zdroj: Dnes24.sk OTVÁRACIE hodiny obchodov počas sviatkov: Kde NAKÚPITE neskoro večer a na Štedrý deň? Zákazníci, ktorí nakupujú darčeky alebo sviatočné dobroty na poslednú chvíľu, sa určite potešia. Zabudli ste na dôležité suroviny a chýbajú vám pri varení či pečení? Aj tie zoženiete. 14. december 2022 ELA Správy Rôzne

14. december 2022 ELA Správy Rôzne OTVÁRACIE hodiny obchodov počas sviatkov: Kde NAKÚPITE neskoro večer a na Štedrý deň? Zákazníci, ktorí nakupujú darčeky alebo sviatočné dobroty na poslednú chvíľu, sa určite potešia. Zabudli ste na dôležité suroviny a chýbajú vám pri varení či pečení? Aj tie zoženiete.

Tesco

Tesco chce pomôcť zákazníkom nakúpiť si všetko potrebné na sviatky, a preto týždeň pred Vianocami predlžuje otváraciu dobu viacerých hypermarketov naprieč Slovenskom o hodinu – teda až do 23.00 h.

Zákazníci, ktorí nakupujú darčeky alebo sviatočné dobroty na poslednú chvíľu, budú môcť navštíviť všetkých 157 obchodov Tesco aj na Štedrý deň 24. decembra 2022 do 11.00 h.

Detailné informácie o vianočných otváracích hodinách sú uvedené na internetovej stránke Tesca alebo v jednotlivých predajniach.

Obchody Tesco budú v predvianočnom období od 16. do 23. decembra otvorené do 22.00 h, pričom desiatky hypermarketov budú mať predĺžené otváracie hodiny až do 23.00 h.

V sobotu 24. decembra 2022 bude všetkých 157 obchodov otvorených do 11.00 h. Obchody budú ďalšie dva dni zatvorené – v nedeľu na 1. sviatok vianočný a v pondelok na 2. sviatok vianočný – na Štefana.

Výnimkou budú čerpacie stanice, ktoré budú otvorené 26. decembra 2022 od 8.30 do 20.00 h.

Rozšíria otváraciu dobu

„Aj tento rok budeme pred Vianocami rozširovať otváraciu dobu vybraných 32 hypermarketov, kde o to zákazníci prejavili záujem aj v minulých rokoch. Pôjde o všetky veľké hypermarkety s predajnou plochou nad 5 000 m2 a vybrané hypermarkety s vysokou návštevnosťou a predajnou plochou nad 4 000 a 3 000 m2. Otváracia doba sa predĺži do 23.00 h z pôvodných 22.00 h,“ vysvetľuje Mária Zerzanová, hovorkyňa Tesca na Slovensku.

Ide o hypermarkety: Bratislava-Petržalka, Bratislava-Zlaté piesky, Bratislava-Lamač, Bratislava-Podunajské Biskupice, Nitra, Košice Trolejbusová, Banská Bystrica, Trnava, Žilina, Prievidza, Trenčín, Martin, Prešov, Piešťany, Poprad, Michalovce, Nové Zámky, Levice, Považská Bystrica, Spišská Nová Ves, Zvolen, Senec, Pezinok, Dunajská Streda, Malacky, Lučenec, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Topoľčany, Humenné, Rimavská Sobota a Rožňava.

Od utorka 27. až do piatka 30. decembra 2022 budú platiť bežné otváracie hodiny.

Na Silvestra 31. decembra 2022 bude väčšina Tesco obchodov otvorená do 18.00 h, niektoré predajne a čerpacie stanice Tesco až do 19.00 h.

Všetky prevádzky budú na Nový rok 1. januára 2023 zatvorené podľa platnej legislatívy. Tesco predajne aj čerpacie stanice privítajú svojich zákazníkov opäť v pondelok 2. januára 2023 v čase bežných otváracích hodín.

Tesco online

Služba Tesco Online nákupy bude mať tiež upravené prevádzkové hodiny. Zákazníci ju môžu využívať nepretržite až do 23. decembra 2022.

Rozvoz objednávok bude zastavený počas sviatkov, a to 24. až 26. decembra 2022, na Nový rok 1. januára 2023 aj 6. januára 2023 na Troch kráľov. Na Silvestra 31. decembra 2021 bude služba obmedzená do 16.00 h.

Ako to bude v Kauflande, v predajniach Lidl a Billa? Článok pokračuje na druhej strane.

