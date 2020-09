13. september 2020 Regióny FOTO: Spomínate si? Presne pred 17 rokmi navštívil Bystricu pápež Ján Pavol II.

Až štyri dni, od 11. do 14. septembra 2003, trvala oficiálna návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Bola už treťou v poradí a jej vrcholom bolo blahorečenie biskupa Vasiľa Hopku a sestry Zdenky Schelingovej na svätej omši v bratislavskej Petržalke. Od zatiaľ posledného pobytu hlavy katolíckej cirkvi v Slovenskej republike (SR) uplynie v týchto dňoch 17 rokov.

Návšteva Slovenska bola 102. zahraničnou cestou pápeža Jána Pavla II. Navštívil počas nej Bratislavu, Trnavu, Banskú Bystricu a Rožňavu. Ubytovaný bol v sídle Apoštolskej nunciatúry v Bratislave, kde strávil tri noci. O jeho bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť ostatných členov sprievodu a pútnikov sa staralo 6 000 policajtov, 500 bodyguardov, na zabezpečení návštevy sa podieľalo aj 630 vojakov.

Pápež Ján Pavol II. pricestoval do Bratislavy 11. septembra 2003 pred poludním, na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefánika ho privítal prezident SR Rudolf Schuster, predseda parlamentu Pavol Hrušovský a premiér Mikuláš Dzurinda. Pri letiskovej ploche čakali na najvyššieho katolíckeho predstaviteľa asi dve tisícky pútnikov. Pápež opustil lietadlo na špeciálne upravenej plošinke s kreslom.

Pri svojej návšteve nevynechal ani Bystricu. Prípravy na túto veľkú udalosť boli v plnom prúde už týždne pred samotnou návštevou. Presne 12. septembra v roku 2003 sa stala Bystrica strážená množstvom policajtov a kukláčov. Pod Urpínom celebroval pápež svätú omšu na Námestí SNP za účasti cca 50-tisíc veriacich. Biskup Rudolf Baláž bol s priebehom svätej omše v Banskej Bystrici veľmi spokojný aj preto, že v porovnaní s predošlým dňom sa pápež cítil očividne lepšie, bol živší, pokojnejší a vyžarovala z neho vnútorná pohoda.

Po svätej omši Ján Pavol II. navštívil kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne. Na pracovnom obede sa stretol s členmi Konferencie biskupov Slovenska a kardinálmi zo svojho sprievodu. Keďže bol piatok, pôstny deň, podávala sa zeleninová polievka, pstruh na masle a štrúdľa. Na sviatočnom stole nechýbal ani slovenský syr, ktorý mal Ján Pavol II. rád. Špeciálny čaj preňho pripravila rehoľná sestra z pápežovho sprievodu.

Ján Pavol II. navštívil prvýkrát Slovensko ešte ako súčasť bývalého Československa v roku 1990. Do samostatnej SR prišiel prvý raz v roku 1995, keď zavítal do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc, Prešova, Levoče a súkromne aj do Vysokých Tatier. V Košiciach kanonizoval troch blahoslavených – Marka Križina, Michala Grodeckého a Štefana Pongráca.

