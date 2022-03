Zdroj: TASR/Martina Kriková Heger povedal, čo si myslí o Putinovi: Nemá žiadne limity, je to úplné ZVIERA! Ukrajina nám mizne pred očami, potrebujeme hľadať nové odpovede a riešenia. Ruský prezident Vladimir Putin sa nezastaví, kým nedosiahne všetko. 10. marec 2022 han Zo Slovenska

10. marec 2022 han Zo Slovenska Heger povedal, čo si myslí o Putinovi: Nemá žiadne limity, je to úplné ZVIERA! Ukrajina nám mizne pred očami, potrebujeme hľadať nové odpovede a riešenia. Ruský prezident Vladimir Putin sa nezastaví, kým nedosiahne všetko.

Zdroj: TASR/Martina Kriková

Skonštatoval to premiér Eduard Heger (OĽANO) na štvrtkovom zasadnutí európskeho výboru Národnej rady (NR) SR.

Informoval aj o postojoch, s ktorými ide na neformálny samit lídrov Európskej únie. Hovoriť podľa neho treba o ochrane európskeho priestoru a možnostiach, ako Putina zastaviť.

Za dôležitú otázku označil aj opätovné budovanie Ukrajiny.

O čom bude samit?

Samit by mal byť podľa Hegera aj o tom, že sa treba pozrieť pravde do očí. „Jasne potrebujeme Vladimirovi Putinovi povedať, že toto do nášho sveta nepatrí, že dnes je to o ňom, on musí skončiť. To nie je o Ukrajine, prečo sa stále rozprávame o tom, čo bude s Ukrajinou? Kedy sa začneme rozprávať o tom, čo sa stane s Ruskom? Tam je problém, Kremeľ je problém. To je koreň problému. Ukrajina vôbec nie je problém, Ukrajina je obeť,“ vyhlásil Heger. Šéf Kremľa sa podľa neho smeje západným lídrom do očí, v rokovaniach neustupuje a nepripúšťa kompromis.

Nemyslí si, že demokracia je o tom, že si necháme skákať po hlave a pýta sa, dokedy bude Západ Putinovi všetko dovoľovať. Podčiarkol, že už nejde o politiku, ale boj za naše hodnoty.

„Tento človek nemá absolútne žiadnych limitov, čo sa týka brutality. Tento človek je naozaj úplné zviera,“ povedal Heger.

Tvrdé sankcie

Vzhľadom na vývoj konfliktu podľa premiéra treba hľadať nové odpovede. Pripomenul, že Ukrajinci volajú po európskej perspektíve a treba sa o tom baviť. Diskusia by sa mala podľa neho týkať aj toho, ako prebudiť ruský ľud, ktorý označil za obeť vedenia krajiny. Ďalšou vecou, o ktorej sa budú lídri baviť, je podľa jeho slov posilnenie východného krídla i diskusia o zabezpečení bezpečnosti európskeho priestoru, pretože vojna nepozná hranice.

Aktuálnu situáciu si podľa neho treba uvedomovať aj pri diskusii o energetike. Za potrebné považuje nepoľaviť a nastavovať tvrdé sankcie voči Rusku.

Neformálny samit lídrov EÚ sa bude konať vo francúzskom Versailles od 10. do 11. marca. Hlavnou témou má byť jednotná reakcia Únie na pokračujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine. Lídri by mali hovoriť aj o posilňovaní európskej bezpečnosti, aj o znižovaní energetickej závislosti od ruského plynu, ropy či uhlia.

