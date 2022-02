6 Galéria Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Hokejisti už trénovali na olympijskom ľade v Pekingu: TRAJA hráči skončili v IZOLÁCII! Na úvodnom tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH v Pekingu chýbali obranca Samuel Kňažko a útočníci Tomáš Jurčo a Kristián Pospíšil. 4. február 2022 han Hokej

Po prílete do dejiska hier vo štvrtok im vyšli pozitívne výsledky PCR testov, no piatkové kontrolné už mali negatívne. Vedenie reprezentácie momentálne čaká na výsledky druhých kontrolných testov.

Tie dopadli napokon negatívne a všetci sa tak pripoja ku zvyšku tímu. V piatok večer sa zúčastnia aj na otváracom ceremoniáli ZOH v Pekingu.

„Druhý test im vyšiel negatívny, takže čakáme ešte na jeden. Večer budeme vedieť výsledok. Pokiaľ budú negatívni, tak sme v pohode, akurát mi je ľúto, že nestihnú slávnostný ceremoniál, ale v podstate by mohli byť zajtra pri mužstve. Sú na 12. poschodí v budove v izolácii a mimo mužstva,“ povedal asistent generálneho manažéra reprezentácie Oto Haščák pred tým, ako hráčom vyšli testy negatívne.

Ďalší prídu

Do dejiska hier dorazilo vo štvrtok 18 hokejistov a jedenásť členov realizačného tímu. Ďalší siedmi hráči pricestujú do Pekingu po absolvovaní všetkých potrebných testov na koronavírus v najbližších dňoch, momentálne sú ešte v izolácii v Bratislave. Druhý negatívny test mal Peter Cehlárik, tretí Michal Krištof, potrebujú dokopy štyri negatívne výsledky. Cehlárik by tak mohol doraziť v pondelok.

Pätica hokejistov z českej extraligy Branislav Konrád, Marek Ďaloga, Miloš Kelemen, Peter Čerešňák a Mislav Rosandič príde už v sobotu. Rosandič bol pôvodne v „taxi tíme“, no keďže Mário Grman je stále pozitívny, nahradil ho v nominácii práve 27-ročný obranca.

„To už je definitívne rozhodnuté, meníme to, Mislav príde do hlavného mužstva a Mária berieme do ´taxi tímu´, pretože je stále pozitívny. No vyzerá to tak, že ho pre tieto olympijské hry stratíme. Cehlárik musí mať ešte ďalšie dva negatívne výsledky, keďže to prekonal. Zajtra by mali prísť tí piati, ktorí boli negatívni z českej extraligy, pokiaľ budú mať aj ďalšie testy fajn. Takže sa tešíme, že to zatiaľ vyzerá veľmi nádejne,“ dodal Haščák.

Zdroj: TASR