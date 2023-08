6 Galéria Zdroj: Instagram.com/zuziicka , TASR/Michal Svítok Hororové ZRANENIE slovenskej olympioničky: Život sa jej v sekunde obrátil naruby Slovenská športovkyňa, ktorá reprezentovala našu krajinu na olympijských hrách, má za sebou nešťastné zranenie. 6. august 2023 Ostatné športy

33-ročná akrobatická lyžiarka Zuzana Bernardová (za slobodna Stromková) v roku 2014 reprezentovala Slovensko na zimných olympijských hrách v Soči.

Sekunda, ktorá všetko zmenila

Talentovaná športovkyňa, ktorá je v súčasnosti na materskej dovolenke, mala hrozivý úraz, ktorého následky si ponesie do konca života.

„Mala som úraz. Do oka mi vpálila loptička a za stotinu času porušila všetko, čo sa v ňom nachádza. Na príjme v nemocnici mi doktorka povedala, že to dobre nevypadá …Vidím tmu, ale schránka oka sa po skoro 3 h operácie podarila zachrániť a v najbližších mesiacoch sa ukáže či príjme zdravé oko to nevidiace alebo sa bude musieť vymeniť za implantát,“ napísala Zuzana Stromková na Instagrame.

Nevzdáva sa

Pre Šport24 priznala, že išlo o paintballovú loptičku na jednom z fotení. Nešťastie sa stalo v momente, keď si z tváre zložila ochrannú masku.

„Aj, keď vidieť na jedno oko už nebudem, no stále je fajn mať aspoň to svoje a veriť, že sa nič neskomplikuje… Po pár dňoch vychádzam z nemocnice a je to pre mňa nová životná výzva ale som vďačná aj za to, čo mám a že môžem pozerať na svet tým jedným,“ dodala na sociálnej sieti.

