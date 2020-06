19. jún 2020 Milan Hanzel Šport HURÁ, fanúšikovia radujte sa: Matovič púšťa na tribúny masy ľudí!

Od 1. júla sú na Slovensku povolené športové súťažné podujatia s viac ako tisíc účastníkmi, keď sa dodrží šachovnicové sedenie a môžu sa organizovať aj maratóny.

Zdroj: TASR

Predseda vlády SR Igor Matovič to v spoločnosti hlavného hygienika Jána Mikasa a zástupcov konzília odborníkov oznámil na piatkovej tlačovej konferencii k uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

Ako to premiér odôvodnil

„Situácia na Slovensku je stabilná a tak aj konzílium mohlo rozhodnúť o uvoľňovaní ďalších opatrení. V prípade, že sa dá zabezpečiť šachovnicové sedenie, tak na podujatí môže byť aj viac ako tisíc ľudí. Ide najmä o športové podujatia,“ vyhlásil na tlačovke Matovič.

Koľko ľudí pustia?

Mikas uviedol, že športové kluby môžu za dodržania podmienky šachovnicového sedenia naplniť tribúny maximálne do 50 percent kapacity štadióna. Čo sa týka hromadných podujatí ako sú maratóny či cyklistické preteky, konzílium ešte oznámi presné podmienky ich organizovania.

Vypočuli kluby aj fanúšikov

Konzílium odborníkov tak vyhovelo požiadavkám športových zväzov, ktoré apelovali na vládu, aby zvýšila počet účastníkov na súťažných podujatiach. Tie boli na Slovensku povolené od stredy 3. júna, otvorili sa už aj všetky vnútorné športoviská pre verejnosť. Od 10. júna sa na hromadných podujatiach vrátane športových mohlo zúčastniť maximálne 500 osôb, od 1. júla do konca roka to doteraz bolo maximálne 1000 osôb. Takto limitovaný počet návštevníkov kritizovali zástupcovia športových organizácií na čele so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), resp. futbalovým a hokejovým zväzom.

Riadiaci orgán najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Únia ligových klubov deklaroval snahu naďalej presviedčať štátne orgány vo veci obmedzeného počtu divákov na štadiónoch. ÚLK zastáva názor, že percentuálny model prítomnosti fanúšikov na štadiónoch je spravodlivejší a zároveň plne bezpečný.

Platí to aj pre hokej

Rovnaký názor mali aj predstavitelia hokejovej obce a taktiež organizátori hromadných bežeckých a cyklistických podujatí ako Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, ČSOB Bratislava Maratón, či cyklistické preteky Okolo Slovenska. Predstavitelia HC Slovan Bratislava i HC Košice dokonca uviedli, že takéto opatrenie by bolo pre nich devastačné. Podľa prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana by sa za takýchto obmedzení Tipsport Liga tento rok ani nemusela začať.

Teší sa aj Siekel

Prezident SOŠV Anton Siekel privítal ďalšie uvoľnenie opatrení, ktoré pomôže športovému hnutiu v krajine: „Ďalšie uvoľnenie opatrení je z pohľadu športu veľmi významné. Celé športové hnutie vrátane Slovenského olympijského a športového výboru apelovalo na štátne orgány, aby sa do hľadísk mohlo dostať viac ľudí a mohli sa organizovať aj väčšie hromadné podujatia. Košický či bratislavský maratón i iné hromadné športové podujatia budú určite oslavou zdravého životného štýlu. Dlhodobo hovoríme, že šport je prostriedok k verejnému zdraviu krajiny a v súčasnej dobe to môže platiť dvojnásobne.“

Zdroj: TASR