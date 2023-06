Zdroj: Instagram.com/70sshowdaily Hviezda kultového seriálu ide ZA MREŽE! Obvinenia zo znásilnení sa potvrdili Z výslnia rovno do väzenskej cely. Herec ešte nevie, koľko presne si odsedí, môžu to však byť aj desiatky rokov. 1. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Seriál That '70s Show, v slovenskom preklade Tie roky sedemdesiate, vyvolal na prelome milénií hotový ošiaľ. Sledoval príbehy partie tínedžerov, ktorí vyrastali na predmestí Wisconsinu v sedemdesiatych rokoch. Okrem dnes už megahviezd, akými sú Ashton Kucher či Mila Kunis, si v seriáli zahral aj Danny Masterson. Stvárnil ironického a rebelantského Stevena Hydea.

Odsedieť si môže desaťročia

Fanúšikovia si svojrázneho Hyda zamilovali a nemôžu uveriť, ako sa jeho predstaviteľ vyfarbil. V uplynulých rokoch čelil viacerým obvineniam zo sexuálneho obťažovania či násilia. Teraz si v tejto veci vypočul verdikt súdu – vinný.

Konkrétne súd pojednával o troch prípadoch, kedy mal Masterson znásilniť ženy. V dvoch prípadoch z toho ho súd uznal vinným a nevyhne sa tak väzeniu. Koľko si odsedí, sa dozvie až na pojednávaní v auguste. Hrozí mu však až 30 rokov. O verdikte informovala BBC.

Známy scientológ

Masterson je súčasťou scientologickej cirkvi, kde má pomerne vysoké postavenie. Prokurátor na pojednávaní tvrdil, že práve na to sa herec spoliehal a veril, že mu to v procese pomôže. Cirkev však dôrazne poprela, že by chcela nejako kryť takéto správanie jej člena.

Paradoxne, správa o verdikte prišla v čase, keď sa známy seriál dočkal svojho pokračovania. Nová séria s názvom Tie roky deväťdesiate zobrazuje ďalšiu generáciu tínedžerov na tom istom mieste. Hlavnými postavami sú deti pôvodných seriálových hrdinov. V pokračovaní sa mihli aj hviezdy pôvodného formátu, Masterson sa však už neobjavil.

