1. február 2021 MI Politika Jankovskú riešia ako pokus o SAMOVRAŽDU! Čo ju čaká?

Ministerka spravodlivosti priblížila, ako sa bývalá štátna tajomníčka Jankovská dostala vo väzbe k väčšiemu množstvu liekov a čo s tým chcú teraz robiť.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Na Slovensku ešte neskončilo preverovanie okolností samovraždy Milana Lučanského za mrežami a kompetentní už môžu začať riešiť ďalší prípad prominentného väzňa, ktorý si možno tiež skúsil siahnuť na život. Tentokrát ide o Moniku Jankovskú.

Pokus o samovraždu?

Obvinená bývalá štátna tajomníčka užila vo väzbe väčšie množstvo liekov proti úzkosti a je v nemocnici. Ministerka spravodlivosti na pondelkovej tlačovke potvrdila, že to neberú na ľahkú váhu.

„Monika Jankovská potvrdila, že nemala úmysel spáchať samovraždu. Keďže však užila viac liekov, tak mohla mať aj iný zámer, ako len pokojnejší spánok,“ uviedla ministerka Mária Kolíková.

Šéfka rezortu spravodlivosti zdôraznila, že Jankovská nebola ani v jednej chvíli v ohrození života alebo bezvedomí. Je však jasné, že kompetentní sa poučili z prípadu Milana Lučanského, ktorý sa začal veľmi podobne.

Aj zosnulý generál pri prvom zranení odmietal, že by si chcel siahnuť na život. Preto pri Jankovskej už myslia na všetky možnosti.

„Preventívne to evidujeme ako pokus o samovraždu, aj keď ona tvrdí, že to tak nie je. Ale takéto pokusy sa vo väzbe dejú a nie vždy to znamená, že niekto pochybil,“ uviedla M. Kolíková.

Osobitný režim

Momentálne je Monika Jankovská v ústavnej nemocnici v Trenčíne, kde ju dôkladne pozorujú a vyšetrujú lekári vrátane psychológa.

„Potom bude mať nastavený osobitný režim výkonu väzby,“ potvrdila ministerka spravodlivosti. Čo to však bude znamenať?

Už pri prípade Milana Lučanského sa všetci experti zhodovali, že dokonale zabrániť človeku spáchať samovraždu nie je možné, Ak sa tak raz rozhodne, nájde si spôsob, ako to urobiť. Sledovať ho 24 hodín denne cez kameru by bolo v rozpore s jeho ľudskými právami.

Monika Jankovská užila väčšie množstvo liekov, ktoré jej predpísal lekár na úzkosť. Ako ich získala?

Ministerka Kolíková potvrdila, že ich dostávala tak, ako je to bežné aj pri iných obvinených – lekár jej poskytol týždennú dávku, ktorú si sama dávala každý deň.

„Vždy musíme postupovať s ohľadom na ľudskú dôstojnosť obvineného,“ uviedla ministerka. Preto ak nie je žiadny dôvod obávať sa, že by obvinený chcel spáchať samovraždu, dajú mu normálne týždňové balenie.

Ak sa však potvrdí, že sa človek chcel predávkovať, príslušníci vo väzbe pristúpia k prísnejšiemu dávkovaniu.

Obvinený môže svoje lieky dostávať len na dennej báze a lekár skontroluje aj jeho ústnu dutinu, či ich naozaj prehltol. Niektorí si ich totiž skryjú pod jazyk a narobia si potrebnú zásobu na predávkovanie.

„Teraz vyhodnocujem otázku, či by všetci obvinení nemali dostávať lieky len na dennej báze,“ uzavrela M. Kolíková.

Zdroj: Dnes24.sk