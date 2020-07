Jasný odkaz hlavného mesta novému majiteľovi Slovana: Treba uhradiť 600-tisíc!

View this post on Instagram

HC SLOVAN POTVRDZUJE PODPIS MEMORANDA VEDÚCEHO K ZMENE VLASTNÍKOV Spoločné memorandum o podpise kúpno-predajnej zmluvy dnes podpísali súčasný majiteľ HC SLOVAN Bratislava Juraj Široký s predstaviteľom budúcich nových vlastníkov Rudolfom Hrubým. Zároveň predstavitelia nového vlastníka poverili prípravou klubu do novej hokejovej sezóny ako hlavného poradcu a koordinátora Maroša Krajčiho, ktorý sa oficiálne ujme svojej funkcie od 1. augusta. #vernislovanu