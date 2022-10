Zdroj: Twitter.com/Angelina Jolie Fans Fešák Brad Pitt a OPITÝ násilník? Angelina prehovorila o brutálnej BITKE, zaútočil aj na deti! Najnovšie svedectvo Angeliny Jolie hovorí o agresívnom útoku jej exmanžela v súkromnom lietadle. Alkohol tiekol potokom a potom... 5. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

5. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Fešák Brad Pitt a OPITÝ násilník? Angelina prehovorila o brutálnej BITKE, zaútočil aj na deti! Najnovšie svedectvo Angeliny Jolie hovorí o agresívnom útoku jej exmanžela v súkromnom lietadle. Alkohol tiekol potokom a potom...

Hviezdny pár spolu nežije už roky, zášť a konflikty ale stále pretrvávajú. Dvojica, ktorej pred časom nikto nepovedal inak ako „Brandgelina“, sa stále súdi. A ako to už býva, na povrch vychádzajú veľmi nepríjemné skutočnosti.

Spor o vinárstvo

Brad Pitt a Angelina Jolie spolu ešte počas manželstva okrem iného vlastnili aj francúzske vinárstvo. A práve to je predmetom ich najnovšieho právneho sporu. Počas procesu sa však Angelina rozhovorila aj o ich osobnom živote. Ten vraj nebol ani zďaleka taký ideálny, ako sa mohol zdať z tituliek časopisov.

Independent informuje, že Angelina svojho exmanžela obvinila z násilného správania k nej aj k niektorým ich deťom. Brad mal údajne od Angeliny za jej podiel vo vinárstve chcieť podpis zmluvy o mlčanlivosti o jeho fyzickej agresii.

Dráma v lietadle

Incident sa mal odohrať ešte v roku 2016 v súkromnom lietadle. Jeho opis je prinajmenšom mrazivý. Bred si podľa Angeliny v ten deň vypil a bol násilnícky.

Podľa žaloby mal jedno z ich detí dusiť, druhé udrieť do tváre. Angelinu chytil za hlavu a triasol s ňou. Na svoju vtedajšiu manželku a deti mal tiež liať alkohol, konkrétne pivo a červené víno. Zúrivý herec mal Angelinu tiež sotiť do steny a opakovane trieskať päsťou do stropu lietadla. Hoci nie v ten istý deň, v minulosti mal Brad ich deti aj verbálne urážať a ponižovať.

Angelina vo svojom vyhlásení Jolie tvrdí, že činy jej exmanžela vystrašili ich šesť detí, ktoré mali v tom čase od osem do 15 rokov.

