21. február 2021 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Uznávaný imunológ nemá dobré správy: Kde sa budú RÚŠKA nosiť aj v roku 2022? Tak ľahko sa ich zrejme nezbavíme! Renomovaný americký imunológ Anthony Fauci nevylúčil, že v USA budú nosiť rúška aj počas roka 2022, aby sa chránili pred novým koronavírusom.

Denné prírastky nakazených v súčasnosti v Spojených štátoch výrazne klesajú. Na koronavírusové ochorenie COVID-19 však stále zomierajú každý deň tisíce ľudí a počet obetí pandémie v USA sa podľa bilancie Univerzity Johnsa Hopkinsa blíži k hranici pol milióna.

Vakcínou proti koronavírusu sa zatiaľ podarilo zaočkovať len necelých 15 percent obyvateľov krajiny.

Radí Bidenovi

Fauci je popredným americkým expertom na infekčné choroby a súčasne hlavným zdravotníckym poradcom nového prezidenta Joea Bidena. Na otázku CNN, či budú musieť Američania nosiť na tvári rúška aj v roku 2022 Fauci odpovedal: „Myslím, že je možné, že to tak bude“. Podľa neho to bude závisieť od rozsahu komunitného šírenia vírusu a od jeho nových variantov. Vyjadril však presvedčenie, že napriek obmedzeniam bude postupne možný do značnej miery návrat k normálnemu životu.

V súvislosti s očkovaním poukázal na riziká spojené s novým juhoafrickým variantom vírusu, proti ktorému sú zrejme menej účinné súčasné dostupné vakcíny. Fauci pripustil, že v prípade výraznejšieho rozšírenia juhoafrického variantu v Spojených štátoch bude potrebné vyvinúť očkovaciu látku, špecificky zameranú proti tejto mutácii vírusu.

