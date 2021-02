Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Komu záver mesiaca privanie spriaznenú dušu? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 22. - 28. februára? 22. február 2021 ELA Magazín

22. február 2021 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Komu záver mesiaca privanie spriaznenú dušu? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 22. - 28. februára?

Baran

V pondelok a utorok by ste sa v zamestnaní mali snažiť ako najviac dokážete. Máte na svojej strane priazeň nebeskej oblohy. Počas stredy až piatku to bude naopak. Neriešte nič, čo má dôležitý alebo zásadný charakter. V osobnom živote to bude v priebehu týchto dní v pohode. Budete tak mať možnosť venovať sa aj vašim koníčkom. Ale víkend by ste si mali rezervovať iba pre vašich partnerov. Pripravili si pre vás niečo, čo vás naozaj veľmi milo prekvapí.

Býk

V zamestnaní sa počas tohto týždňa budete doslova prekonávať. Vaši nadriadený vám budú vychádzať v ústrety pri realizácii vašich nových projektov. A vy, čo uvažujete o zmene práce, máte na to ideálny čas. V súkromí sa vám rovnako darí. Vyžaruje z vás silná charizma, ktorá pôsobí hlavne na opačné pohlavie, takže si môžete doslova vyberať, komu budete venovať vašu pozornosť. Ale nemali by ste to preháňať. Hlavne vy zadaní pozor na to, aby ste nepodľahli lacnému flirtu.

Blíženci

Po celý tento pracovný týždeň sa nebudete cítiť v pohode. Ste podráždení a nervóziy, čo vám bráni sústrediť sa na vaše úlohy. Samozrejme, že to má negatívny dopad aj na vaše výkony a výsledky. V osobnom živote si budete plným priehrštím užívať hlavne všetko, čo sa týka lásky a citov, ale aj nezáväzného flirtu. Je len na vás ako a čo z toho si vyberiete, ale vyberajte veľmi zodpovedne. Každá akcia totiž vyvoláva reakciu.

Rak

Od pondelka do stredy by bolo lepšie, ak by ste sa na pracovisku nepúšťali do žiadnych vážnych záležitostí. Nedopadlo by to tak, ako by ste chceli. Naopak, vo štvrtok a v piatok, by ste sa mali snažiť ako najlepšie viete. Vy zadaní máte v utorok pred sebou krásny celý deň naplnený láskou. Vy nezadaní, určite sa vyberte niekam medzi ľudí. Tam niekde na vás čaká vaša spriaznená duša, s ktorou môžete začať vážny, seriózny a dlhodobý vzťah.

Lev

Čaká vás pracovne naozaj náročný týždeň. Hlavne od pondelka do štvrtku si budete musieť poriadne zamakať, aby ste dosiahli také výsledky, že s nimi budete môcť byť aspoň čiastočne spokojní. V piatok už bude všetko v normále. V súkromí, a zvlášť v partnerskom spolužití, si v utorok a vo štvrtok dávajte pozor na to, čo poviete alebo urobíte smerom k vašim polovičkám. Hrozia hádky. Naopak, počas víkendu by ste sa im mali venovať čo najviac. Máte šancu zažiť veľa spoločnej romantiky.

Panna

Tento pracovný týždeň vás zastihne v nepohode. Budete podráždení a nervózni a to bude mať nedobré dopady na všetko, čo máte naplánované urobiť. Nie ste schopní sa sústrediť na vaše povinnosti a to je vidieť aj na celkových výsledkoch. V osobnom živote máte pred sebou celých sedem dní naplnených hlavne láskou, či už pôjde o dlhodobo zadaných, alebo iba ste na začiatku vzťahu. Preto pozor na nepremyslené flirty, ktorými by ste si mohli vážne naštrbiť pohodu, ktorá prevláda medzi vami a vašimi polovičkami.

Váhy

Na pracovisku sa vám v priebehu tohto týždňa bude dariť všetko, na čo len siahnete. K tomu máte plnú podporu a priazeň vašich nadriadených vo všetkom, o čo ich požiadate. Môžete im preto bez obáv predložiť všetky vaše nové projekty alebo plány. Budú prijaté. Ak uvažujete o zmene zamestnávateľa, tak teraz je na to vhodné obdobie. Aj v súkromí si užívate úspech. Vaša charizma oslovuje hlavne opačné pohlavie, takže si môžete vyberať, komu dáte prednosť. A preto vy zadaní pozor, hrozia aj flirty, ktoré by boli odhalené.

Škorpión

Už sa ozaj dlhé obdobie musíte veľmi snažiť, aby ste dosahovali dobré pracovné výsledky, pretože vám v tom bránia prekážky a problémy, ktoré vám odoberajú veľa energie. No, našťastie, to nemá žiadny vplyv na vaše dobré finančné zisky. V osobnom živote sú pred vami pokojné a bezproblémové dni. Od piatku do nedele by ste vy zadaní mali zvýšiť pozornosť a aktivity smerom k vašim partnerom. Máte plnú priazeň vesmíru v oblasti citov a lásky a všetkého s tým spojeného.

Strelec

Oproti minulému týždňu si v tomto budete musieť ozaj poctivo a bez žiadnych výhod alebo úľav odpracovať svoj podiel, ak chcete v jeho závere konštatovať, že bol aspoň uspokojivý čo sa týka dosiahnutých výsledkov. V osobnom živote sa v stredu nevyhnete nepríjemným výmenám názorov s vašimi rodinnými príslušníkmi, ale našťastie v priebehy víkendu si všetko dokážete vysvetliť a všetko bude medzi vami opäť v absolútnom poriadku.

Kozorožec

V zamestnaní si to počas tohto týždňa budete užívať ako na húsenkovej dráhe. Raz budete na úplnom vrchole, všetko sa vám darí, a hneď na to úplne na dne. A na čo siahnete, to sa bude kaziť a nevychádzať. No ak ide o vaše súkromie a zvlášť o oblasť vášho citového života, tak celých sedem dní si budete užívať iba vrchol. Vaši partneri, vás milujú, prejavujú vám svoju lásku a náklonnosť veľmi otvorene a úprimne. Cítite sa preto vynikajúco a naplnení.

Vodnár

Aj vo vašom prípade ste už dlhodobo v situácii, kedy musíte na pracovisku čeliť nepriazni niektorých vašich spolupracovníkov, ale cez všetky tie prekážky sa vám taktiež naďalej darí upevňovať si vašu pozíciu a krok po kroku sa posúvať smerom nahor po kariérnom rebríčku. Váš osobný život bude po celý čas v priebehu týchto dní ovládaný iba láskou a ešte raz láskou. Vy nezadaní, ktorí túžite po vážnom vzťahu, dosiahnete ho.

Ryby

Ako ten minulý, tak aj tento týždeň sa budete v zamestnaní cítiť príjemne, pretože zo strany vašich nadriadených nebudete zaťažovaní nečakanými úlohami a povinnosťami mimo rámec naplánovaných povinností. Rovnako tak aj vo vašom osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití počas týchto dní budete prežívať pokojné, príjemné dni. Budete tak mať dostatok času a aj priestoru na seba samých a vaše osobné záujmy alebo koníčky.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk