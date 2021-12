26 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Je to tu, Bratislava vyhlásila KALAMITNÝ STAV! Sneženie výrazne komplikuje život Odhrnutý chodník je do 20 minút opäť zasnežený, z terénu tak väčšinu ručných zamestnancov odhŕňajúcich chodníky sťahujú. Budú totiž potrební aj cez noc. 9. december 2021 Správy

9. december 2021 Správy Je to tu, Bratislava vyhlásila KALAMITNÝ STAV! Sneženie výrazne komplikuje život Odhrnutý chodník je do 20 minút opäť zasnežený, z terénu tak väčšinu ručných zamestnancov odhŕňajúcich chodníky sťahujú. Budú totiž potrební aj cez noc.

Hlavné mesto pre intenzívne sneženie vyhlásilo kalamitný stav, informuje o tom portál iMeteo.sk. Sneženie totiž spôsobilo problémy nielen v cestnej, ale aj v leteckej doprave.

„Bratislava a krajný západ majú už to najhoršie za sebou, no sneženie začne ustávať až po 20.00 hod. Dovtedy môže pripadnúť ešte niekoľko centimetrov nového snehu. Aktuálna výška snehu sa v Bratislave pohybuje od 10 do 15 cm. Pre dlhotrvajúce husté sneženie bol dnes poobede vyhlásený kalamitný stav v celej Bratislave. Vyhlásil to starosta Ružinova Martin Chren,“ uviedol portál iMeteo.sk.

Chren: Máme kalamitu

Podľa jeho slov odhrnutý chodník je do 20 minút opäť zasnežený, z terénu tak väčšinu ručných zamestnancov odhŕňajúcich chodníky sťahujú. Cestári totiž budú potrební aj cez noc.

Starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti ďalej informoval o situácii ohľadom popadaných stromov v Bratislave. „Na Kulíškovej a vo vnútrobloku Miletičova už evidujeme aj padnuté veľké konáre zo stromov pod náporom snehu. Ak nemusíte ísť von, zostaňte doma. Oficiálne máme kalamitu, dávajte si pozor," upozorňuje Chren.

Sneženie skomplikovalo aj leteckú dopravu. Kvôli sneženiu uzavreli od 12.40 h aj letisko M. R. Štefánika. Skomplikovalo odlet linky do írskeho Dublinu s meškaním 73 minút. Letisko plánuje obnoviť prevádzku hneď po tom ako sa dráhy podarí očistiť od snehu.

Meškania vlakov

Komplikácie má okrem iného aj bratislavská MHD.

„Dopravný podnik Bratislava informuje, že na linkách 151 a 47 došlo k zmenám na jednotlivých trasách. Naopak, obnovená je premávka do Lamača a linky 23, 30, 63, 123 a 130 premávajú v plnom rozsahu po pôvodných trasách,“ doplnili z iMeteo.sk.

Meškania majú aj vlakov v súvislosti s hustým snežením. Približne 30-minútové meškania hlásia z bratislavskej hlavnej stanice, informuje ZSSK. Situácia ohľadom intenzívneho sneženia ešte pokračuje. Pretrvávať bude až do piatkového rána.

Viac záberov z prebiehu kalamity v Bratislave nájdete v priloženej fotogalérii.

