Hľadaný Výboh sa objavil v Dubaji: V luxusnej reštaurácii bol aj s JAZDCOM Formuly 1!

V súvislosti s hľadaným Výbohom sa vyskytli informácie, že sa nachádza v Dubaji, no až teraz sa táto skutočnosť zrejme naplnila. Môže za to fotografia z utorka 7. decembra, ktorú vyhotovil bohatý podnikateľ Alexandre De Damas a uverejnil ju na na svojom instagramovom profile.

Ako uvádza portál akuality.sk, neskôr ju vymazal. Išlo o záber z dubajskej reštaurácie Caviar Kaspia.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Slnko, seno, TRAGÉDIA: Slováci majú vlády a jej opatrení plné zuby: RODINY sa na sviatky nevzdáme!

Ako informuje portál, podľa označenia na fotke sedia pri stole bratia Leclercovci. „Starší Charles je pretekárom prestížnej stajne F1 Ferrari, jeho brat zas štartuje v nižšom seriáli F3. Okrem nich pri stole sedí aj kondičný tréner Charlesa Leclerca a hľadaný slovenský podnikateľ Miroslav Výboh. Nie je jasné, kedy fotografia vznikla, na internete sa však objavila až 7. decembra,“ píšu aktuality.sk.

Fotku s vysmiatymi mužmi ďalej zdieľa aj ďalší instagramový profil. Ide o fanúšikovský profile monackého pilota tímu Ferrari Charlesa Leclerca.

Výboha viaže s Monakom jeho kariérna minulosť, pretože zastával pozíciu honorárneho konzula kniežactva na juhu Francúzska. Lenže, pre podozrenia z korupčných afér mu Ministerstvo zahraničných SR tento titul zobralo. Výboh sa má v Spojených arabských emirátoch (SAE) zdržovať a aj ukrývať kvôli trestnému stíhaniu. To na neho podal Špecializovaný trestný súd pre korupciu.

„Výboh je stíhaný za to, že údajne prevzal 150-tisíc eur ako úplatok, ktorý mal ďalej odovzdať Petrovi Pellegrinimu,“ dodávajú aktuality.sk s tým, že obaja to odmietajú. Podľa webovej stránky mali peniaze slúžiť ako lobing na projekt IT podnikateľa Michala Suchobu.