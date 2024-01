30. január 2024 Zo zahraničia Kamarátka odhalila PIKANTNÉ tajomstvo Heleny Růžičkovej: Herečke nechýbal SEXUÁLNY apetít! Legendárna herečka Helena Růžičková pred 20 rokmi podľahla rakovine. Jej priateľka teraz odhalila pikantné tajomstvá.

Hoci obľúbená herečka Helena Růžičková je už 20 rokov po smrti (4. januára 2004), stále má čím prekvapiť. Najnovšie odhalila pikantné tajomstvo z herečkinho života jej priateľka spisovateľka Marie Formáčková.

Boli si veľmi blízke

„Mám pocit, že Helena je vlastne môj život. Poznala som sa s ňou veľmi dlho. Ona bola prvý slávny človek, s ktorým som ako novinárka v roku 1978 spravila rozhovor, a od tej doby sme sa stále vídali. Hovorila o mne, že som jej mladšia sestra, ktorú nikdy nemala. Práve nedávno som si prezerala fotky v rodinnom albume a je tam aj Helena Růžičková z našich Vianoc. Bola súčasťou nášho života,“ odhalila v rozhovore pre Aha! vzájomný vzťah s herečkou Formáčková.

Krásny, no otvorený vzťah s manželom

Růžičkovej v roku 2002 diagnosti­kovali rakovinu. Podľa Formáčkovej mali Helena s Jiřím Růžičkom starším krásne manželstvo. „Musím povedať, že keď Helena dostala rakovinu, trápil sa tým tak veľmi, že zomrel skôr ako ona. Utrápil sa. Hlboko ju miloval a ona jeho tiež. Mali naozaj pekný vzťah, ale taký otvorený. Nič si vzájomne nevyčítali a neobmedzovali sa,“ povedala spisovateľka a dodala, že Růžičkovci nikdy nemali žiadnu manželskú krízu: „A pozor, ona mala veľa milostných ponúk!“

Množstvo nápadníkov

Formáčková spomína niekoľko Růžičkovej nápadníkov. Mal to byť napríklad herec a maliar Josef Hlinomaz, ktorý jej dokonca namaľoval „poloakt“. Nebol však jediný.

„Helena točila aj v Nemecku, kde sa vďaka filmu Zpívej, kovboji zoznámila s Deanom Reedom (americký spevák a herec, pozn. redakcie). Ten sa do nej zamiloval a písal jej úžasné listy, niektoré som aj čítala. Písal tam, ako stačí jediné slovo a bude len jej,“ prezradila Marie Formáčková.

Mala milencov!

Najviac prekvapuje, že neostalo len pri milostných ponukách. Niektoré z nich dokonca podľa Formáčkovej prijala. „Mala také príslovie: "Zasúložiť si, to áno. Ale byť neverná manželovi? To nikdy!“ Ona z toho nerobila vedu, žiadne vyznania, žiadne telefonáty, nič, čo by toho druhého obťažovalo. Fyzickú lásku brala ako súčasť života," prezradila pikantné tajomstvo Růžičkovej kamarátka.

Podľa Marie mala Helena milencov aj z radov hereckých kolegov. Nakoľko však niektorí z nich ešte žijú, mená neprezradila.

„Ale boli to všetko krásavci! A po zmene pomerov v roku 1990, keď sa vyrojili noví podnikatelia, tak jej ponúkali hory doly. Bol zážitok čítať listy od nich. Ona mi ich dávala, pretože som jej na niektoré pomáhala odpovedať. Keď nastúpili počítače a e-maily, tak si s nimi príliš nerozumela, takže som za ňu veľa vecí vybavovala,“ dodala s tým, že aj keď bola herečka známa aj pre svoju väčšiu postavu, pre množstvo mužov bola príťažlivá. „Aj keď mala svoje kilá, vedela ich nosiť,“ uviedla.

