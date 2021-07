Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Kollár ODMIETA nátlaky na nezaočkovaných. Požaduje pre nich aj testovanie ZADARMO Predseda Sme rodina zablokoval návrh zákona, ktorý by značne skomplikoval život neočkovaným ľuďom. Odmieta vraj vytvárať dve kategórie občanov. Dnes o 14:35 MI Politika

Dnes o 14:35 MI Politika Kollár ODMIETA nátlaky na nezaočkovaných. Požaduje pre nich aj testovanie ZADARMO Predseda Sme rodina zablokoval návrh zákona, ktorý by značne skomplikoval život neočkovaným ľuďom. Odmieta vraj vytvárať dve kategórie občanov.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Koaličná rada vo štvrtok šesť hodín rokovala o spore, ako má štát podnietiť ľudí, aby sa dali očkovať. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO) spolu s SaS presadzovali, aby si neočkovaní ľudia museli platiť za PCR testy, ktoré by povinne predkladali pri vstupe do akvaparkov, na hromadné podujatia a neskôr aj do reštaurácií a iných prevádzok. Sme rodina to zablokovala.

Žiadna diskriminácia

Boris Kollár v piatok pred novinármi vyhlásil, že zablokoval zámery ministra zdravotníctva Lengvarského, aby sa nezačala rozdeľovať spoločnosť a ľudia nešli protestovať do ulíc. Nová povinnosť neočkovaných predkladať pri každej príležitosti platený PCR test, by totiž poriadne začrela do vreciek antivaxerov.

„Sme proti povinnému očkovaniu a odmietame vytvárať dve kategórie občanov. Nedovolíme finančne zruinovať ľudí, ktorí sa odmietajú očkovať. Nemôžu sa cítiť ako občania druhej kategórie,“ vyhlásil predseda parlamentu.

Dodal, že on sám je zaočkovaný a rovnako nechal zaočkovať celú svoju rodinu a deti. Je presvedčený, že jedine očkovanie je cestou von z pandémie. Trvá však na tom, že ľudia majú byť motivovaní nechať sa vakcinovať len pozitívne, napríklad finančnými odmenami.

Zasa o mesiac

Opatrenia na podporu očkovania však ešte nie sú úplne pochované. Predseda Sme rodina oznámil, že teraz začnú s koaličnými partnermi rokovať a k téme sa opäť vrátia.

„Posunuli sme tento zákon o mesiac, aby sme získali čas sa dohodnúť a všetko vyladiť,“ dodal B. Kollár.

Predseda Sme rodina však uviedol, že podľa neho by sa mala povinnosť predkladať PCR test pre nezaočkovaných odložiť až na okamih, keď už bude Slovensko opäť v čiernej fáze a koronavírus bude zasa v plnej sile.

Poslanec Sme rodina Peter Pčolinský dodal, že najlepšie by bolo zachovať systém bezplatného testovania v MOM-kách, ktoré štát od 1. júla prestal financovať a väčšina z nich ukončila svoju činnosť.

Zaujímavé však je, že návrhy ministra zdravotníctva Lengvarského na vláde bez pripomienok podporili aj ministri za Sme rodina. Aktuálne stanovisko hnutia tak predstavuje zásadnú názorovú otočku po tom, ako sa na internete začali množiť nahnevané komentáre antivaxerov. „Ja nie som minister a zákony prijímame v parlamente. My toto nedovolíme,“ vyhlásil na vysvetlenie Boris Kollár.

Strach z antivaxerov

Krátko po Borisovi Kollárovi predstúpil pred novinárov aj Richard Sulík a ďalší členovia SaS. Vyhlásili, že Sme rodina svojim postojom urobila názorovú otočku o 180 stupňov, keďže s návrhom ministra zdravotníctva Lengvarského pred tým súhlasila.

„Nepochopil som dostatočne, čo chceli a možno ani oni to nevedia, ale zo strachu pred antivaxermi ten návrh v parlamente zablokovali,“ vyhlásil Richard Sulík.

Zdôraznil, že podľa SaS má byť očkovanie dobrovoľné, ale liberáli chceli dosiahnuť, aby očkovaní mali určité výhody, pretože predstavujú pre zdravie spoločnosti menšie riziko a dobrovoľne sa podieľajú na budovaní kolektívnej imunity.

„Chceli sme, aby sa zaočkovaní ľudia počítali nad rámec povolených počtov ľudí v prevádzke. Napríklad ak do fitka môžu ísť len šiesti ľudia, tak zvyšní môžu vstúpiť už len zaočkovaní,“ hovoril R. Sulík. Takáto možnosť sa však neprijala.

„Sme rodina hovorí, že myslí na ľudí, ale aj očkovaní sú ľudia a aj oni sa skladajú na štátny rozpočet,“ vyhlásila Jana Bitó Cigániková. Narážala tým na požiadavku Sme rodina, aby sa neočkovaní ľudia mohli naďalej testovať úplne bezplatne, čo by bola veľká záťaž pre štátny rozpočet. Liberáli tvrdia, že za testy by si mali aspoň symbolicky priplácať.

Zdroj: Dnes24.sk