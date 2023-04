Zdroj: Reprofoto TV JOJ Kollár VYPENIL, odniesla si to moderátorka: Ani vy sa NEMÁTE tak dobre, ako moje deti! Šéf strany Sme rodina neudržal emócie na uzde. V priamom prenose si podal moderátorku televíznej relácie. 15. apríl 2023 Politika

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár je otcom dvanástich detí, pričom na ceste je aj trináste. Aj preto mu prischol prívlastok multiotecko.

Nestará sa o deti?

Počas veľkonočných sviatkov sa Kollárovo meno začalo skloňovať v súvislosti s matkou jeho dvoch detí. Bývala plavkyňa Barbora Richterová vtedy pre Nový čas povedala, že Kollár sa o ich deti nestará.

Vo všetkom už majú figurovať aj právnici, nakoľko Richterová žiada o zvýšenie výživného z pôvodných 1 500 eur na každé dieťa na 3 500 eur na staršieho syna a 2 500 na mladšieho. Neskôr zverejnila niekoľko statusov plných ostrých slov.

Konflikt v priamom prenose

Šéf strany Sme rodina bol nedávno spolu s Richardom Sulíkom hosťom v relácii TV JOJ Na hrane a moderátorka, zdá sa, zaťala do živého. Jana Krescanko Dibáková otvorila tému mediálnej prestrelky medzi Kollárom a Richterovou. Dobrá nálada, ktorou dovtedy Boris Kollár sršal, bola razom preč.

„Prepáčte, pri všetkej úcte, k tomuto sa nebudem vyjadrovať a nie je to od vás korektné. Ani pána Sulíka sa nepýtate na súkromné záležitosti. Prosím vás pekne, toto je moja súkromná záležitosť, čo sa týka mojej rodiny. Nebudem na to odpovedať! Ja som sa do toho nezapojil, ani sa nebudem vyjadrovať,“ reagoval Boris Kollár.

Moderátorka kontrovala, že predseda parlamentu používa svoj spôsob života aj ako marketingový nástroj. K ďalšej otázke sa však už nedostala, nakoľko Kollár odpovedal: „Svoje deti určite nepoužívam ako marketingový nástroj. Ďakujem, buďte korektná!“

Nemáte sa tak dobre, ako moje deti!

Jana Krescanko Dibáková chcela vedieť, čo povie ľuďom, „ktorí vám budú vyčítať, že sa nestaráte o deti.“

V tom momente prešiel Boris Kollár do ostrého tónu. „Ja sa starám nadštandardne o všetky moje deti a chcem to tu do televízie povedať. Bez rozdielu, o každé dieťa sa nadštandardne starám. Keď ste si prečítali ten článok, škola za dvetisíc eur, opatrovateľka, auto, dom, chata… To je nestaranie sa o svoje deti? Ako pri všetkej úcte, ani vy sa tak nemáte dobre, ako moje deti! Lebo z tohto platu, čo tu máte, tak nemôžete si dovoliť to, čo si môžu dovoliť moje deti. Takže pri všetkej úcte, ja o všetky deti sa starám, rovnako ich mám rád, a keď som vo vrcholovej politike, áno, je toho času podstatne menej,“ povedal Boris Kollár v relácii Na hrane.

