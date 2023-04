Zdroj: pixabay.com Koniec ANGLOMÁNIE?! Taliansko chce chrániť jazyk pred cudzími vplyvmi, najmä angličtinou Pravicová strana Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej navrhla zaviesť pokuty do výšky 100-tisíc eur pre verejné či súkromné subjekty, ktoré v oficiálnej komunikácii namiesto talianskych výrazov používajú cudzie, najmä anglické formulácie. 1. apríl 2023 Správy Zo zahraničia

1. apríl 2023 Správy Zo zahraničia Koniec ANGLOMÁNIE?! Taliansko chce chrániť jazyk pred cudzími vplyvmi, najmä angličtinou Pravicová strana Bratia Talianska (FdI) premiérky Giorgie Meloniovej navrhla zaviesť pokuty do výšky 100-tisíc eur pre verejné či súkromné subjekty, ktoré v oficiálnej komunikácii namiesto talianskych výrazov používajú cudzie, najmä anglické formulácie.

TASR informuje na základe piatkovej správy agentúry Reuters. „Nejde len o módnu záležitosť, pretože móda sa mení – avšak anglománia má následky pre celú spoločnosť,“ uvádza sa v návrhu zákona, ktorý vyzýva na ochranu a pestovanie talianskeho jazyka.

Angličtina podľa poslancov FdI znižuje význam taliančiny a umŕtvuje ju. Preto žiadajú, aby celý verejný aj súkromný sektor na propagovanie svojich služieb a produktov používal taliančinu.

Názvy aj skratky

Na základe návrhu by sa mali tiež všetky názvy a skratky označujúce pracovné miesta v spoločnostiach pôsobiacich v Taliansku uvádzať v tamojšom jazyku, pričom cudzie výrazy by boli povolené len v prípade, že by sa nedali preložiť.

Návrh zákona musia schváliť obe komory talianskeho parlamentu. Kedy by sa mohlo hlasovanie uskutočniť, nebolo známe.

V návrhu sa konštatuje, že rozšírené používanie angličtiny v Európe je „ešte negatívnejšie a paradoxnejšie“ vzhľadom na to, že Británia už nie je členským štátom Európskej únie.

Made in Italy

Reuters poukazuje na to, že ak by daný návrh získal podporu, vláda by musela prehodnotiť aj niektoré vlastné kroky. Keď sa totiž Meloniovej kabinet vlani v októbri ujal moci, bola napríklad k názvu funkcie ministra pre ekonomický rozvoj priradená aj anglická fráza „Made in Italy“. Ani samotná Meloniová sa vo svojich prejavoch nevyhýba anglickým slovným spojeniam.

Pred niekoľkými dňami talianska vláda zakázala používanie laboratórne vyrábaných potravín, čím chce chrániť agropotravinárske dedičstvo krajiny.

Tento krok bol podobne ako úsilie obmedziť používania anglikanizmov podľa Reuters snahou o ochranu dôležitých súčastí talianskej kultúry, ako ich chápe vláda v Ríme.

