6. august 2022 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie Romantika ako z filmu: 10 najmalebnejších talianskych dedín a mestečiek, FOTO Fotogenické prístavy, vlny narážajúce na útes a spleť historických uličiek. Objavte populárne i menej známe malé mestá v Taliansku.

Taliansko, to nie je len Rím a veľké letoviská. Krajina je posiata malými a niekedy menej známymi dedinami a mestečkami so starobylou architektúrou a úžasnou atmosférou.

Úzke uličky lemované autentickými pizzeriami a kaviarňami, farebné domčeky zasadené priamo do útesov a morom prevoňaný vzduch. Ak ste milovníkmi Talianska, no každý rok chodíte na to isté miesto, je čas na zmenu. Inšpirujte sa a objavte s nami 10 najmalebnejších talianskych lokalít.

Matera

Matera sa nachádza v regióne Basilicata. Stará časť mesta je zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO. Členité kamenné mestečko púta pozornosť už z diaľky.

Castelmezzano

Domčeky vykúkajúce priamo z útesu. To je typický záber na viacero talianskych miest, jeden z najfotogenic­kejších pohľadov je ale na Castelmezzano. Rovnako ako Materu, nájdete ho v regióne Basilicata.

Manarola

Teraz sa presunieme trošku na sever. V provincii La Spezia v Ligúrii sa vypína pôvabná dedinka Manarola. Opäť tú nájdeme svah posiaty malými stavbami a opäť je časť tejto obce súčasťou dedičstva UNESCO. V pomerne pokojnej Manarole žije len niečo cez 300 obyvateľov.

Procida

Procida je najmenší z troch ostrovov Neapolského zálivu. Privíta vás pestrofarebná architektúra a všadeprítomné loďky. Gro ekonomiky v morom obklopenej Procide totiž tvorí námorný priemysel, v prístave to teda neustále žije.

San Gimignano

Ďalšie miesto, ktoré si vyslúžilo zápis v zozname UNESCO. Ozdobou mestečka so stredovekou architektúrou je vyššie položená stará časť, ktorej dominuje palác s názvom Palazzo Comunale. Ideálny dovolenkový tip pre milovníkov histórie.

Orvieto

Približne stovku kilometrov od Ríma v regióne Umbrie leží ďalšie miesto s bohatou históriou. Orvieto je zasadené na sopečnom pohorí a spoznávacie typy dovolenkárov tu budú mať čo robiť aj niekoľko dní. Okrem množstva pamätihodností je Orvieto známe aj svojimi skvelými vínami. Zakončite slnečný deň v starobylom meste pohárikom lahodného moku.

Pitigliano

Na návšteve Toskánska by bol hriech vynechať toto mestečko. Pitigliano nazývajú aj malým Jeruzalemom. Stopa po židovskej komunite je tu výrazná, neveľké mesto má aj vlastnú synagógu. Pitigliano sa pýši tiež sériou etruských pozostatkov.

Bagnoregio

Osobitá dedina pozostáva zo starobylých budov týčiacich sa na kopci Civita di Bagnoregio. Keď si užijete spleť uličiek v obci, môžete mostom pre chodcov prejsť na vrchol hory. Ak hľadáte pokoj, toto miesto je dobrou voľbou.

V sympatickom ospalom Bangoregiu žije len hŕstka obyvateľov a hoci sem mieria aj návštevníci, masovým turizmom sa to nazvať nedá.

Vernanzza

Vernanzza si naozaj zaslúži prívlastok pôvabná. Leží v Janovskom zálive a je súčasťou talianskeho Národného parku Cinque Terre. Obec vás hneď pohltí typickou atmosférou riviéry. Vlny bijúce o útes, farebná zástavba a samozrejme, prístav.

Positano

Výhľady ako z pohľadnice. Fotogenické Positano patrí medzi trošku rušnejšie mestečká. Turisti už objavili jeho pôvaby, žiadne preplnené veľkomesto to ale ani zďaleka nie je. Positano leží v provincii Salerno a je súčasťou svetového dedičstva UNESCO.

