Krásy Poľany spoznáte aj vďaka ÚTULNIAM: Vyspíte sa za symbolickú CENU aj ZADARMO

V turistickej útulni Poľana nad Hriňovou v Detvianskom okrese zaznamenali vlani 36 pobytov. Niektoré boli na viac dní, ďalšie na víkend. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia vnútornej správy hriňovského úradu Marian Babic.

Problémy v útulni

Dodal, že turisti boli z regiónov Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Prešov, Košice, Kežmarok i Banská Bystrica. Boli to aj Zvolen, Lučenec, Trnava, Malacky, Bratislava, Trenčín a Nitra. Prišli však aj domáci turisti z Hriňovej a okolia. Podľa neho 13 pobytov bolo na päť dní, deväť na sedem dní a najviac, 14 pobytov, bolo na dva dni.

Babic spomenul, že údržba útulne nie je náročná a zahŕňa bežnú prevádzkovú starostlivosť. Sú to drobné opravy, vynesenie odpadkov i úprava okolia. „Návštevníci sú v prevažnej väčšine disciplinovaní a rešpektujú pravidlá správania sa na útulni,“ objasnil s tým, že riešili už drobné opravy ako rozbité okno na dverách i poškodenie dverí. Poznamenal, že to však nebolo nič závažné. „Najväčším problémom je, že tam návštevníci nechávajú jedlo ako kečup, horčica a rôzne dochucovadlá. To priťahuje do útulne myši, hraboše i plchy,“ priblížil.

V tomto roku nemajú okrem bežných výdavkov na prevádzku útulne žiadne investície. „Apelujem na všetkých turistov, aby sa správali zodpovedne k prírode a v zmysle zásad pobytu na útulniach,“ reagoval. Znamená to, aby si po sebe upratali a odniesli všetko čo si so sebou priniesli. Podľa neho majú od turistov prevažne pozitívnu spätnú väzbu.

