30. august 2023 Zo zahraničia Kybernetický ÚTOK?! České banky majú veľké PROBLÉMY, nefunguje internetové bankovníctvo Komerční banka, Air Bank, Fio Banka, ČSOB a Česká spořitelna v stredu (30. augusta) hlásili veľké problémy.

Viacerým českým bankám nefunguje prihlasovanie do internetového či mobilného bankovníctva. Komerční banka, Fio Banka a ČSOB majú aj nefunkčné webové stránky. Informoval o tom portál novinky.cz.

Veľké problémy

Klienti nájdu na webe Komerční banky oznámenie, že web je mimo prevádzku. Air Bank má síce funkčný web, no do bankovníctva sa jej klienti nevedia prihlásiť. „Mrzí nás to, ale práve zápasíme s výpadkom nášho mobilného a internetového bankovníctva. Na karty výpadok vplyv nemá, môžete teda platiť aj vyberať, ako ste zvyknutí. Pracujeme už na tom, aby bolo všetko zase čoskoro v poriadku,“ napísala Air Bank na Twitter.

Podobne je na tom aj Fio banka: „Ospravedlňujeme sa, ale aktuálne evidujeme problémy s prihlásením do internetového a mobilného bankovníctva, rovnako ako s funkčnosťou našich webových stránok. Intenzívne pracujeme na vyriešení týchto problémov. Mrzia nás prípadné komplikácie.“

Hovoria o útoku

Ako pripomenuli novinky.cz, problémy priznala aj ČSOB, ktorej web je taktiež nedostupný. Nefunguje ani prihlasovanie do internetového bankovníctva, mobilná aplikácia ale zostala funkčná.

Fio banka mala v jednej z odpovedí používateľom napísať, že „podľa našich informácií ide o kybernetický útok zo zahraničia, ktorý mieri na niekoľko českých bánk.“

Problémy má aj Česká spořitelna. Tá podľa portálu odkázala: „V tento okamih skutočne evidujeme dlhšie načítanie našich stránok. Pracujeme na náprave s najvyššou prioritou. Veríme, že čoskoro bude všetko v poriadku. Ospravedlňujeme sa za komplikácie.“

