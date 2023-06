Prišla vám vo WhatsApp takáto správa? Neklikajte na ňu! ZNIČÍ vám celú aplikáciu

Obľúbená komunikačná platforma WhatsApp má ďalší problém. Stačí poslať jednu konkrétnu správu a protistrane spôsobíte vrásky na čele. Na problém upozornil Twitter účet PandyaMayur.

Ak od niekoho dostanete správu s odkazom „wa.me/settings“, máte poriadny problém. Pokiaľ správu načítate v telefóne so systémom Android, aplikácia okamžite spadne.

Pri ďalšom pokuse o otvorenia vlákna, v ktorom vám niekto poslal vyššie spomenutú správu, sa bude aplikácia stále reštartovať. Problém to je hlavne v prípade, ak niekto nebezpečnú správu poslal v skupinovej konverzácii. Zasiahol tak všetkých pripojených používateľov.

Ak vám teda WhatsApp poriadne nefunguje, možno ste sa stali obeťou aj vy. Problém má jednoduché riešenie.

Stačí si otvoriť webovú alebo počítačovú verziu aplikácie a správu v konkrétnom vlákne jednoducho zmazať. Pri ďalšom spustení vo vašom telefóne už bude všetko pracovať správne.

Spoločnosť už ubezpečila, že na odstránení chyby pracuje. Niektorí zasiahnutí používatelia už hlásia, že im aplikácia opäť funguje, no ďalší sa ďalej trápia s nepríjemným problémom.

Foto: ilustračné

