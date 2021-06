Zdroj: Facebook.com/Jarmila Halgašová - Kvalitné potraviny zo slovenských polí VIDEO: Len pre silné žalúdky! Poslankyňa si naservírovala na bagetu živé červíky O poriadny šok sa postarala poslankyňa SaS Jarmila Halgašová, ktorá sa dlhodobo venuje kvalite potravín. Zverejnila video, kde sa chystá jesť živé červíky. 16. jún 2021 MI Zo Slovenska

Jarmila Halgašová vo videu ukazuje divákom na Facebooku svoju netradičnú desiatu s hmýriacimi sa múčnymi červami pekne naservírovanými na bagetke s maslom.

Jedlo si zdvíha k ústam a až v poslednej chvíli sa zastaví. „Fakto to nedám,“ hovorí poslankyňa. Vysvetľuje, že múčne červy sú veľký potravinový hit, ale konzumujú sa inak. Nad jej nápadom mnohí krútia hlavou. Vraj urobila dobrej myšlienke medvediu službu.

Desiata na zvracanie

Poslankyňa zverejnila celé video, aby upozornila na zásadnú novinku. Európska únia oficiálne schválila múčne červy ako bezpečnú potravinu pre ľudí a alternatívny zdroj bielkovín. Rozhodne ich však nikto nemá jesť živé, ale sušené.

„Nová potravina sa môže použiť v podobe celých kusov sušeného hmyzu ako občerstvenie alebo ako prísada do mnohých potravinárskych výrobkov, napríklad múka do sušienok alebo cestovín,“ píše poslankyňa.

Veľa pochvaly však za svoje video na Facebooku nezískala. Väčšina ľudí píše, že sa im zdvihol žalúdok pri pohľade na hmýriace sa červy na bagete a takto sa rozhodne nerobí propagácia novej potraviny.

Vraj skvelá myšlienka

„To vám naozaj prišlo vkusné vysypať na bagetu živých červov ešte aj s pilinami a exkrementmi a takto propagovať túto formu stravovania? Úprimne, čakal by som ju o niečo kultivovanejšiu,“ píše jeden z komentujúcich.

Dodáva, že ide o skvelú myšlienku a pravidelné zaradenie hmyzu do jedálnička skutočne môže napomôcť odľahčiť životné prostredie. „Ale skúste sa prosím viac zamerať na formu, možno by to aj niekto ocenil.“ Podobných reakcií je pod videom viac.

Cieľ bol iný

Aj ďalší komentujúci sa pripájajú v kritike spôsobu, ktorý zvolila J. Halgašová. Vraj to bola najhoršia možná forma propagácie inak dobrej myšlienky. Takto ľudí skôr odradí ako navnadí, aby raz ochutnali čokoľvek pripravené z hmyzej múky.

„Spravili ste tomuto projektu riadnu medvediu službu… toto by som čakal skôr od nejakých hoaxerov s bombastickým titulkom,“ dodáva ďalší divák šokujúceho videa.

Poslankyňa sa bráni, že ide o nedorozumenie. Nechcela vraj propagovať konzumáciu živých červov. „Cieľ bol iný. Poukázať, že aj z toho, čo nám vôbec nie je príjemné (nechcem povedať, že odporné), sa dá vyrobiť niečo, čo už nám môže chutiť,“ dodáva na svoju obhajobu.

Výrobky zo sušených červov už skutočne dobíjajú Európu. V Českej republike existujú farmy na chov červíkov a svrčkov, ktoré následne sušia, melú a vyrábajú napríklad energetické tyčinky.

Červy majú výhodu

Múčne červy sú bohaté na bielkoviny a majú obrovskú výhodu v porovnaní s hospodárskymi zvieratami z hľadiska ekonomiky aj ekológie.

Chov červov je nenáročný na vodu a priestor a produkuje minimálne množstvo oxidu uhličitého. „Uvidíme, či niekto tento biznis uchopí aj na Slovensku,“ dodáva poslankyňa.

