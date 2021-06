7 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Parlament ako v krčme: TRTKO, potkan, primitív… doneste mu tabletku! Utorkové rokovanie národnej rady je mimoriadne búrlivé. Poslanci majú na stole návrh na odvolanie ministra vnútra Mikulca a padajú aj vulgárne nadávky. 15. jún 2021 MI Politika

15. jún 2021 MI Politika Parlament ako v krčme: TRTKO, potkan, primitív… doneste mu tabletku! Utorkové rokovanie národnej rady je mimoriadne búrlivé. Poslanci majú na stole návrh na odvolanie ministra vnútra Mikulca a padajú aj vulgárne nadávky.

Opozícia žiada v parlamente hlavu ministra vnútra Romana Mikulca. Vyčíta mu údajné manipulácie vyšetrovania citlivých káuz, v ktorých sú obvinení bývalí nominati Smeru. Koaliční poslanci sa do rozpravy zapájajú menej, ale vystúpenie Igora Matoviča bolo skutočne silné.

Zastrašujete policajtov

Návrh na odvolanie Romana Mikulca zdôvodnil predseda Smeru Robert Fico. Rečnil dlho a pomáhal si pritom aj úryvkami z tajnej správy SIS, ktorá spomína podozrenia z vytvárania univerzálnych svedkov, ktorí údajne pomáhajú dostať ľudí v politicky citlivých kauzách do väzby. Pridal aj vážne varovanie.

„Bude zmena vlády. Čo si myslíte, že tu budete na veky? A potom sa bude niekto pýtať a príde právny revanš obrovského charakteru,“ uviedol R. Fico.

Minister Roman Mikulec to označil za zastrašovanie policajtov. Ficovi vyčítal, že vytvára príbeh o univerzálnych svedkoch, ale nepredložil o tom žiadny dôkaz. Pripomenul mu, že SIS vydávala rôzne znepokojivé správy aj za vlády Smeru, ale nikto ich neriešil.

Napojení na mafiu?

„Čo ste vy robili s informáciami SIS o napojení úradu vlády na mafiu? Alebo o machináciách na pozemkovom fonde? Vôbec nič, zametali ste ich pod koberec,“ vyhlásil R. Mikulec.

Dodal, že ministerstvo vnútra pod jeho vedením neberie informácie SIS na ľahkú váhu a všetky dôkladne preveruje policajná inšpekcia.

Zdôraznil však, že aj podľa prezidentky Zuzany Čaputovej tu treba rozlišovať fakty a rôzne interpretácie, podľa ktorých sa tu až trúfalo budujú rôzne šokujúce príbehy.

Romana Mikulca podržali v debate viacerí poslanci OĽaNO. „Toto odvolanie je odmena za tvoju prácu, je to vyznamenanie. Keby si to robil zle, tak by ťa nechceli odvolať,“ uviedol poslanec Ján Krošlák.

Matovič sa rozbehol

Najväčší rozruch spôsobilo vystúpenie expremiéra a ministra financií Igora Matoviča. Keď sa postavil za rečnícky pult, opäť sa s chuťou zhostil úlohy, ktorá mu vždy išla najlepšie a vďaka ktorej vyhral voľby – otvorená kritika Smeru a hrubé reči bez servítky.

„Vážení členovia mafie, vážení antimafiánski bojovníci a tí, ktorým je to jedno,“ začal Igor Matovič svoje vystúpenie.

Následne opakovane označoval predstaviteľov Smeru za mafiu, ktorá stvorila korupčný systém, ktorý teraz Matovičova a následne Hegerova vláda začala rozkladať. Keďže hneď vedľa neho sedel v lavici Robert Fico, navzájom si vymieňali nadávky.

„Trtko… ty si primitív… ty si potkan,“ častovali sa obaja bývalí premiéri priamo v pléne národnej rady. Robert Fico trikrát provokatívne položil pred Igora Matoviča vreckovku, ktorú on zúrivo zhodil z rečníckeho pultu.

Dajte mu tabletku…

Následne sa minister financií dožadoval, aby šéfovi Smeru priniesli tabletku, lebo vraj mu inak neprestane skákať do reči. A obul sa aj do údajných Ficových problémov s alkoholom.

„Viete, prečo Fico prestal piť? Lebo v base by ťažko mohol piť a keď chce zostať na slobode, musí teraz zabrániť, aby sa tam nedostal,“ uviedol I. Matovič.

Líder OĽaNO nezabudol ani na Petra Pellegriniho, ktorý úspešne prevzal vlajku najpopulárnejšej politickej strany. Podľa Igora Matoviča však nie je rozdiel medzi Hlasom a Smerom.

„Nemôžeme sa tváriť, že Pellegrini je niečo iné, ako obyčajný sluha Roberta Fica a spolupáchateľ zločinu, ktorý tu bol,“ dodal minister financií.

Tu máte veselé tri minútky z parlamentu (stream Denník N) Posted by Zomri on Tuesday, June 15, 2021

