Zdroj: Dnes24.sk Letisko v Bratislave bojuje s nedostatkom personálu. Čaká pasažierov pri odletoch zdržanie? Aerolinky v Európe kolabujú. Ako to vyzerá na Letisku M. R. Štefánika? 29. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín

Aerolinky v Európe rušia lety, bojujú s nedostatkom personálu, pribúdajú štrajky, meškania či nekonečné rady. Ako to vyzerá na letisku v hlavnom meste?

Nie je vylúčené isté zdržanie

„Na Letisku M. R. Štefánika nedochádza k zdržaniu cestujúcich pri odbavovacom procese, avšak v čase odletov viacerých letov nie je vylúčené isté zdržanie pri vybavovaní na registrácii na let, na bezpečnostnej kontrole či po prílete pri výdaji batožín. Radi by sme verejnosť požiadali o trpezlivosť, ak ku predĺženiu čakacích dôb dôjde,“ informuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi pre bts.aero.

Nedostatok personálu napriek brigádnikom

„Nedostatok personálu napriek tomu pociťujeme. Počas leta sme prijali zhruba 120 brigádnikov a súčasní zamestnanci pracujú aj nadčasy, aby sa zdržania cestujúcich eliminovali, čo si samozrejme ceníme a ďakujeme im,“ dodal Keketi.

Letisko M. R. Štefánika sa domnieva, že za nedostatkom pracovnej sily je aj zákaz príletov, keď niektorí zamestnanci svoje povolanie zmenili bez návratu po odznení krízy. To „pociťuje celý letecký priemysel, vrátane Letiska M. R. Štefánika,“ vysvetľuje na záver Dušan Keketi.

Britské aerolínie odštartujú štrajk

Zatiaľ čo Slovákom hrozí len isté zdržanie, niečo úplne iné hrozí v Británii. Letiskový personál britskej leteckej spoločnosti British Airways a personál najväčšieho londýnskeho letiska Heathrow sa dohodli na zorganizovaní štrajku počas začiatku letných prázdnin. Vo štvrtok o tom informoval denník The Telegraph.

Približne 700 zamestnancov združených v odborovom zväze GMB hlasovalo za zorganizovanie štrajku.

Začiatkom letných prázdnin?

The Telegraph pripomenul, že tento zväz musí britské aerolínie o začatí štrajku oficiálne upovedomiť dva týždne pred protestnou akciou. To znamená, že štrajk sa môže začať až počas júla. Predpokladá sa, že nespokojní zamestnanci vstúpia do štrajku počas tretieho alebo štvrtého júlového víkendu, aby maximalizovali „pákový efekt“ súvisiaci so začiatkom letných prázdnin.

Dovolenkári budú podľa GMB čeliť „vyčerpávajúcemu letu plného cestovného chaosu, ak zamestnanci nedostanú to, čo im právom patrí“.

Odborári plánujú štrajkom prinútiť British Airways aj letisko Heathrow, aby pozemnému personálu vrátili mzdy na pôvodnú úroveň. Počas pandémie totiž zamestnancom začali strhávať desať percent zo mzdy.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk