24. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Leto bude PEKELNE horúce! Slovensko sa musí pripraviť na vlny EXTRÉMNEHO tepla Meteorológovia sa zhodli. Tohtoročné leto bude extrémne horúce.

Všetky dlhodobé predpovedné prognózy meteorológov sa zhodli na tom, že tohtoročné leto bude v Európe pekelne horúce. Naznačujú to aj nezvyčajne nadpriemerné mesačné teploty, ktoré sú desiatykrát po sebe rekordne vysoké.

„Jedna vec je tá, že podľa všetkého prichádzame o prechodné ročné obdobia v podobe jari a jesene, keď ideme zo zimy rovno do leta a z leta do zimy. Druhým faktorom je fakt, že teploty sa všeobecne zvyšujú. A ako sa ukazuje, práve Európu by to mohlo dostihnúť plnou silou,“ píše iMeteo.sk.

Čaká nás rekordný rok?

Meteorológovia z Veľkej Británie najnovšie varovali, že rok 2024 by mohol byť rokom doposiaľ nevídaných a extrémne vysokých teplôt práve v letnom období.

Podľa britského meteorologického ústavu Met Office máme s veľkou pravdepodobnosťou dočinenia s najteplejším rokom v histórii meraní. Navyše, so značným náskokom pred rokom 2023.

Slováci, pripravte sa!

Tento vývoj počasia sa nevyhne ani Slovensku. Dlhodobé prognózy ukazujú, že leto bude na našom území veľmi horúce. „Prognóza od Met Office avizuje, že letné mesiace jún, júl a august budú v priemere o 2 °C teplejšie ako dlhodobý normál,“ dodáva server.

Podľa niektorých meteorológov by sa doposiaľ mierny stred Európy mohol vplyvmi klimatických zmien otepľovať ešte viac než ostatné miesta na planéte.

„Tento rok by sme teda mohli na Slovensku zažiť skutočné vlny horúčav, ktoré môžu prekračovať aj extrémnu hranicu +40 °C,“ upozorňuje iMeteo.sk.

