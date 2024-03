19. marec 2024 Zo Slovenska Lipšic už nebude môcť dozorovať nové kauzy! Žilinka ho spolu s kolegami PRERADIL Generálny prokurátor Maroš Žilinka preradil Daniela Lipšica a tri desiatky jeho kolegov z končiacej špeciálnej prokuratúry.

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zanikne 20. marca. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a takmer 30 jeho kolegov tak v stredu ukončia svoje pôsobenie na ÚŠP.

Ako informoval portál Aktuality.sk, generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodol o ich zaradení na rôzne oddelenia a odbory generálnej prokuratúry (GP).

Lipšic bol zaradený na tzv. legislatívne oddelenie generálnej prokuratúry. „Znamená to, že už nebude môcť dozorovať nové citlivé kauzy, ale bude posudzovať znenie paragrafov a pripomienkovať návrhy zákonov,“ vysvetľuje server.

Ani nevedeli, že také miesto existuje

Podľa portálu GP odstavila od citlivých trestných káuz aj ďalšie známe tváre. Spomína prokurátora Michala Šúreka, Ladislava Masára a Ondreja Repu, ktorí skončili na referáte väzenstva. Ten má preverovať sťažnosti väzňov, postup dozorcov a podobne.

Šúrek, ktorý 14 rokov dozoroval rôzne kauzy, pričom po presune na špeciálnu prokuratúru napríklad dokázal vinu bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, priznáva, že netuší, čo bude náplňou jeho novej práce, do ktorej má nastúpiť už v stredu ráno.

„Ani som nevedel, že taký referát existuje. Náplň práce je pre mňa neznáma. Ale som rád, že som sa konečne dozvedel aspoň to, kam idem. Trvalo to strašne dlho a oznámili nám to dva dni pred nástupom. To nepovažujem za štandardné,“ povedal pre Aktuality.sk.

Čo bude ich práca? Ešte to nevedia

Nové zaradenie prekvapilo aj jeho kolegu prokurátora Ondreja Repu. Informácie sa po prísnom utajení dozvedel v pondelok krátko pred pol jedenástou. „Danú agendu som nikdy nevybavoval a neriešil, takže po takmer 10 rokoch, čo som riešil závažnú ekonomickú kriminalitu, to bude zmena. Z celého tohto personálneho procesu mám veľmi zmiešané pocity a je mi najmä ľúto, že nebudem už súčasťou pracovného kolektívu, ktorý tu fungoval,“ uviedol.

Ako pripomína portál, Repa aktuálne dozoruje kauzu Mýtnik, v ktorej stíha oligarchu Jozefa Brhela, jeho syna a bývalých funkcionárov finančnej správy.

Ladislav Masár dozoroval kauzu exposlankyne Smeru Ľubice Roškovej a aj prípad bývalého policajta Jána Kaľavského, ktorý je neprávoplatne odsúdený za prijímanie úplatkov. Tvrdí, že tajenie ich nového zaradenia až do poslednej chvíle považuje za detinské. „Zatiaľ vôbec neviem, čo konkrétne práca na referáte väzenstva obnáša. Teším sa z toho, že mi veľmi dobre vybrali kolegov. Verím, že spoločnými silami budeme plniť nové náročné výzvy na novom pôsobisku s elánom a nasadením,“ povedal pre Aktuality.sk.

Bez dozorovania káuz

Dvojica Matúš Harkabus a Daniel Mikuláš dozorujú prípad vraždy Kuciaka a objednávku vrážd prokurátorov. Harkabus by mal ďalej pôsobiť na medzinárodnom odbore. Ten rieši napríklad vydávanie stíhaných ľudí a právny styk so zahraničím. Daniel Mikuláš by mal pôsobiť na netrestnom úseku generálnej prokuratúry. Server dodáva, že ani táto dvojica už nebude môcť dozorovať nové kauzy.

Na medzinárodný odbor by mal prejsť aj Peter Kysel, ktorý dozoruje prípad bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Na rovnaký odbor bol preradený aj Vladimír Kuruc a Rastislav Hruška, ktorý rieši prípad Dobytkár.

Prokurátor Ján Šanta v minulosti dokázal vinu Mariana Kočnera v kauze zmeniek televízie Markíza. Od stredy bude zaradený na trestný odbor GP. „Zaradili ho na takzvané prieskumné oddelenie, ktoré rieši okrem iného aj návrhy na zrušenie obvinenia podľa známeho paragrafu 363. Šanta dozoroval napríklad kauzu daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, prípad mu však vezmú, keďže ho mal na výnimku,“ dodáva portál.

Vytvorili nové oddelenie

Na GP bolo vytvorené aj nové oddelenie závažnej kriminality. Žilinka tam mal presunúť osmičku prokurátorov. Riadením má byť poverený Ján Hrivnák z ÚŠP. Ten dozoruje napríklad justičné kauzy Búrka a Víchrica. Svoj presun však pre server ešte komentovať nechcel.

Podľa viacerých zdrojov by malo nové oddelenie riešiť napríklad korupčné prípady, kriminalitu zločineckých skupín, extrémizmus či terorizmus, teda to, čo doteraz spadalo pod špeciálnu prokuratúru a pojednávalo sa na Špecializovanom trestnom súde.

„Po zrušení samostatnej špeciálnej prokuratúry tak vzniká akási menšia prokurátorská zložka, ktorá bude fungovať pod výrazným vplyvom generálneho prokurátora. Ten má rozhodovať, ktoré nové kauzy bude novovzniknuté oddelenie riešiť namiesto okresných či krajských prokuratúr. Šéf prokuratúry totiž môže udeliť výnimku, a teda rozhodnúť napríklad aj o tom, kto bude riešiť niektorú z politicky citlivých káuz,“ uzatvárajú Aktuality.sk.

