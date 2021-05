3 Galéria Zdroj: Policajný zbor SR Masaker na základnej škole vo Vrútkach: Polícia s novou INFO, nepoznáte tohto muža? Pri besnení bývalého žiaka sa zranilo niekoľko ľudí, zástupca riaditeľky jeho útok neprežil. Polícia má zrejme novú stopu k prípadu, ktorý minulý rok otriasol Slovenskom. 21. máj 2021 Barbara Dallosová Zo Slovenska

3 Galéria Zdroj: Policajný zbor SR

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení svedka, ktorý by mohol prispieť k objasneniu trestnej činnosti v súvislosti s útokom na základnej škole vo Vrútkach v júni minulého roka. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka.

Ide o staršieho muža vysokého asi 175 centimetrov, s oválnou tvárou a krátkymi fúzmi pod nosom. Na policajnej fotografii má oblečené čierne nohavice a tmavú vetrovku, obuté čierne topánky s bielymi pásmi a na hlave šiltovku. V ruke drží červeno-bielu nákupnú tašku.

FOTO muža, ktorého hľadá polícia, nájdete v priloženej galérii.

„Pôvodne sme sa domnievali, že je z Banskobystrického kraja, no nevylučujeme, že sa pohybuje po celom území Slovenska. Žiadame preto o pomoc pri stotožnení osoby nielen obyvateľov stredného Slovenska, ale na celom území,“ priblížil Slivka. V prípade, že niekto muža na fotografii spozná, má kontaktovať políciu na bezplatnom čísle 158.

11. júna minulého roka otriasla Slovenskom tragédia, pri ktorej zahynul učiteľ matematiky a zástupca riaditeľa na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach Jaroslav B. Učiteľ prišiel o život pri pokuse zabrániť útočníkovi s nožom vniknúť do školy. Bývalý žiak školy, 22-ročný Martinčan násilím vnikol do školy a namieril si to rovno do triedy, kde ťažko zranil ďalšiu učiteľku a dve deti, zranil tiež školníka. Útočníka policajti zastrelili.

Zdroj: TASR