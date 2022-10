Zdroj: Horská záchranná služba Masívna pátracia akcia v Západných Tatrách: Po chlapcovi sa zľahla zem, rodina v strachu Do pátračky boli nasadení horskí záchranári so služobnými psami, dronom s termovíznou kamerou, aj vrtuľníky. 31. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

V poslednú októbrovú nedeľu absolvovali horskí záchranári v Západných Tatrách rozsiahlu pátraciu akciu. Hľadali len 16-ročného tínedžera, po ktorom sa odrazu zľahla zem. Inoformuje o tom Horská záchranná služba (HZS).

V akcii aj vrtuľníky

Chlapec odišiel na túru sám, nevrátil sa do zotmenia a jeho mobil bol nedostupný. Jeho rodina mala informáciu, že mal vystúpiť na Sivý vrch, tu však stopa končila.

„Hneď po nahlásení bola zorganizovaná rozsiahla pátracia akcia horských záchranárov HZS so služobnými psami, záchranári poľského TOPR-u pomáhali s dronom s termovíznou kamerou, v súčinnosti s políciou bola vykonaná lokalizácia mobilného telefónu hľadaného, do pohotovosti na ráno bola aktivovaná Letka MV SR a v prípade, že by pre nízku oblačnosť nemohli vzlietnuť aj vrtuľník poľských záchranárov z TOPR-u,“ opisujú nasadenie všetkých zapojených síl horskí záchranári.

Šťastný koniec

Horskí záchranári počas noci prechádzali všetky turistické chodníky vedúce na Sivý vrch z každej strany, poľskí záchranári pomocou drona s termovíziou prepátrali oblasť Červenca, Malej Veľkej Kopy a Suchú dolinu.

Hrozné obavy rodiny mladého muža sa rozplynuli ráno. Chlapec sa sám ozval, že je v poriadku a noc prečkal v oblasti Sokol nad Jaloveckou dolinou. Záchranári tak mohli akciu ukončiť.

