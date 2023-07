Zdroj: Pixabay.com Mesto zverejnilo CENNÍK vstupného na letné kúpalisko: Východniari vybuchli SMIECHOM! Smiech cez slzy. Takto sa dá v skratke zhrnúť reakcia obyvateľov vo východoslovenskom meste na ceny vstupného na letné kúpalisko. 14. júl 2023 TOS Regióny

Na sobotu 15. júla je podľa správcu naplánované otvorenie letného kúpaliska vo Vranove nad Topľou. V prevádzke by malo byť v závislosti od počasia do 31. augusta. Informovala o tom vranovská samospráva prostredníctvom Facebooku.

Všetky oči na cenník

Keďže vonku sú horúčavy, pre takmer 23-tisícové mesto je to vcelku pozitívna správa. Prečo potom množstvo ľudí označilo príspevok rehotajúcim sa smajlíkom? Za všetko môže cenník vstupného, ktorý má samospráva zverejnený na svojej webstránke.

Celodenný vstup pre dospelého rezidenta stojí 9 eur, pre ostatných 12 eur. Obyvatelia od 3 do 18 rokoch zaplatia 4,50 eur, ostatní v tomto vekovom rozpätí 7 eur. Deti do troch rokov majú vstup zdarma.

Ide o štandardné letné kúpalisko s 50-metrovým bazénom a dvoma detskými bazénmi, pričom súčasťou sú aj pieskové ihriská a detské ihrisko.

Porovnanie

Pre porovnanie, v neďalekom Humennom je na letné kúpalisko vstup 5 eur pre dospelých a 2 eurá pre deti či dôchodcov. V Stropkove je to pre dospelých a detí nad 140 centimetrov taktiež 5 eur a pre ostatných, vrátane dôchodcov, sú ceny nižšie. Pochopiteľne, ak by sme sa presunuli do kategórie aquaparky, ceny sú vyššie.

Ak zavítame do ďalšieho neďalekého mesta Trebišov, ktorý má takmer rovnaký počet obyvateľov, aj tam je to lacnejšie. Dospelí si zaplatia 9 eur, ale len v prípade návštevníkov mesta.

Pre obyvateľov je nastavená ešte nižšia cena ako v ostatných prípadoch a to 4,50 eur. Súčasťou areálu sú až dva plavecké bazény a jeden detský, ale napríklad aj sauna.

Letné kúpalisko vo Vranove nad Topľou / Zdroj: Mesto Vranov nad Topľou

Reakcie obyvateľov

Reakcie Vranovčanov nenechali na seba dlho čakať. „V meste Vranov sa stratila kategória dôchodcov.“ „12 eur vstup… Nech radšej zostane zavreté.“ „Veď to je choré. V Nemecku stojí kúpalisko do 5 eur a to nepíšem o úrovni.“ „Tá cena je isto za týždeň,“ hromžia ľudia v komentároch.

A pre Vranovčanov majú pochopenie aj ľudia z iných miest. „V Košiciach pritom nadávame za vstupné 9 eur na Červenú hviezdu, kde sú 4 bazény a jacuzzi.“

„Tak ale tých 5 ľudí, ktorí tam za tú cenu dôjdu, budú mať celý bazén iba pre seba :),“ zavtipkoval Pavol.

Čo na to samospráva?

So žiadosťou o reakciu k cenníku sme oslovili aj tamojšiu samosprávu. „Kúpalisko v meste Vranov nad Topľou spravuje správca – spoločnosť REPY, s. r. o., ktorý stanovuje cenník, čiže výšku vstupného,“ uviedla pre Dnes24 hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková.

Oslovili sme aj uvedenú spoločnosť resp. správcu kúpaliska, do vydania článku sme však nedostali odpoveď.

