TRAGÉDIA počas dovolenky! V Chorvátsku zomrelo malé české dievčatko

Chorvátskym Medulinom otriasla veľká tragédia. Podľa portálu 24sata.hr prišlo o život 5-ročné dievčatko z Českej republiky. Už o 6.05 hodine ráno prijala istrijská polícia naliehavé hlásenie o potrebe okamžitej zdravotníckej pomoci pre malé dieťa.

Nedokázali jej pomôcť

"Polícia prijala oznámenie, že päťročné dievčatko z Českej republiky potrebuje lekársku pomoc. Do Medulinu prišla s rodinou na letnú dovolenku. Nebolo jej dobre a bola privolaná záchranka. Žiaľ, nebolo možné dieťa zachrániť,“ povedala pre portál Suzana Sokač z polície.

Podľa serveru neoficiálne informácie hovoria, že sa dievčatko malo sťažovať na silné bolesti brucha.

Oživovali ju hodinu

Rodičia zavolali záchranku o 5.54 a až do príchodu profesionálov o 6.07 sa snažili dievčatko oživovať. Záchranári bojovali o život malej Česky celú hodinu, no neuspeli. Pokračovali aj cestou v sanitke do nemocnice, no životné funkcie sa im obnoviť nepodarilo.

Telo 5-ročného dievčatka bolo prevezené na pitvu na patologické oddelenie nemocnice v Pule. Potvrdila to Gordana Antić, vedúca zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Istrijskej župy.

Nočná návšteva pohotovosti

Podľa portálu Index.hr bolo dievčatko v noci spolu s rodičmi na detskej pohotovosti. Presná príčina však nie je známa.

„Presná príčina smrti bude známa po pitve. Podozrenie z násilnej smrti a trestného činu je nateraz vylúčené,“ informoval na základne policajných informácií portál 24sata.hr.

