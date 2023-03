Milionár ponúkol spolusediacej v lietadle 100-tisíc dolárov: No len ak si zloží RÚŠKO

Steve Kirsch je podnikateľ a milionár zo Silicon Valley. Priamo z lietadla uviedol na svojom Twitteri, že osoba sediaca vedľa neho odmietla 100 000 dolárov za to, že si na celý let zloží rúško z tváre.

„Bez srandy. A bolo to po tom, čo som jej vysvetlil, že nefungujú,“ podotkol Kirsch.

Mnohí komentujúci pod jeho príspevkom na Twitteri poukázali na to, že takú veľkú sumu je ťažko brať vážne. „Mali ste tých 100 000 v hoto­vosti? Ak nie, prečo mala veriť, že jej ich dáte?“ pýta sa jedna z komentujúcich.

Kirsch vysvetlil, že toto nebol jediný prípad, kedy mu takúto ponuku odmietli a skúšal to aj s menšími sumami.

„Prečo sa vôbec priznávate, že ste obťažovali ženu, ktorá len urobila rozhodnutie, ktoré považovala za najlepšie pre ňu a jej zdravie?“ pýta sa ďalší.

"Koľko by ti musel niekto zaplatiť, aby si sa staral o seba?“ rypol si do Kirscha ďalší.

Iní túto diskusiu vzali s humorom. „Budem sedieť vedľa teba aj nahý za 10 000 dolárov," píše sa v jednom z komentárov.

Kto je vlastne Steven Kirsch? Stal sa jedným z dvoch ľudí, ktorí nezávisle od seba vynašli optickú myš. Bol filantropickým podporovateľom lekárskeho výskumu, no zároveň čelí obvineniam zo šírenia dezinformácií o vakcínach proti COVID-19.

Foto: ilustračné

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf