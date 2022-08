9 Galéria Zdroj: Spoločenská terapia Mladá Slovenka vymyslela UNIKÁTNU HRU: Utuží vzťahy, očarila odborníkov aj celebrity V netypických spoločenských hrách nejde len o súťaživosť, bezhlavé hádzanie kockami a vyhadzovanie z domčeka. Nemusíte sa však báť, že by ste sa pri nich nezabavili. 13. august 2022 Barbara Dallosová Magazín

Hry z dielne mladej Slovenky Simony Pellegrini sú trochu iné, než by ste čakali. Tiež v nich hádžete kockou a užijete si kopec zábavy, odmenou vám však nebude pocit víťazstva, ale niečo omnoho lepšie.

Otázky a úlohy, ktoré plníte, vás uvoľnia, rozrozprávajú a fungujú ako stmeľovač vzťahov i akási psychohygiena.

Silvestrovský nápad

Ako vysvetľuje tvorkyňa série hier, ktoré nesú názov Spoločenská terapia, nápad prišiel viac-menej náhodou. Na silvestrovskej párty sa s priateľmi prehrabovali v spoločenských hrách, všetky však už poznali naspamäť. To bol impulz na vznik hier, ktoré poskytnú viac než len kratochvíľu.

„Nastrihali sme si papieriky a každý napísal niekoľko zaujímavých otázok, na ktoré sme mali neskôr odpovedať. Počas hrania sme zažili naozaj príjemný a zábavný večer a dozvedeli sme sa sebe veľa nových vecí, a to aj napriek tomu, že sme boli presvedčení o tom, že sa za tie roky veľmi dobre poznáme. Neskôr v ten večer som si uvedomila, že by som takýmto spôsobom dokázala vytvoriť hravý nástroj, ktorý by ľuďom pomohol vniesť do ich partnerských, rodinných a priateľských vzťahov viac komunikácie, otvorenosti a vzájomného pochopenia,“ vysvetľuje autorka. Spoločenskú terapiu založila spolu s kamarátkou, teraz už sa jej venuje sama.

Spolu s odborníkmi

Simona má na trhu už niekoľko hier, delia sa na spoločenské hry a hry pre jednotlivca. V skupine si môžete zahrať Spoločenskú terapiu, Rodinnú terapiu a zábavnú párty hru s názvom Alko terapia. Pre jednotlivcov sú určené hry Sebapoznanie, Terapia láskou a Ranná rutina.

Otázky v hrách sú nastavené tak, aby vás emocionálne otvorili alebo pobavili. V hre Spoločenská terapia môžete na kartičkách nájsť otázky ako „Akú radu by si dal/a svojmu 18 ročnému ja?“ alebo aj odvážnejšie otázky, ako napríklad „Snažil/a si sa niekedy niekomu nabúrať do sociálnych sietí?“. V hre Alko terapia zas rozprúdia zábavu otázky ako „Zopakuj slovo „najvyrukavič­kovanejší“ trikrát za sebou. Ak sa pomýliš, piješ.“ alebo „Čo prvé by si urobil, keby si sa zobudil a mal opačné pohlavie?“.

Keďže hry podnecujú, aby dali ľudia voľný priebeh svojim duševným pochodom, Simona nenechala nič na náhodu. Ich výrobu konzultovala s viacerými odborníkmi.

S konceptom Spoločenskej terapie sa oboznámil a pripomienkoval ho uznávaný psychológ a terapeut Dušan Fábik. Nápad sa mu mimoriadne pozdával. Hru s názvom Rodinná terapia, ktorá je určená predovšetkým pre rodičov a deti, zas konzultovala s dvoma detskými psychologičkami.

Známe tváre

Hry sú na trhu približne dva roky, hneď si však našli svojich priaznivcov. Simona sa teší z každej dobrej recenzie či poďakovania a zvesti o Spoločenskej terapii sa rýchlo rozšírili. A to aj do kruhov známych osobností.

„Bolo ich viac, ale stala sa nám jedna milá príhoda s Máriou Čírovou, ktorá je moja obľúbená známa osobnosť. Oslovili sme ju kvôli spolupráci, no skôr, než nám stihla odpovedať, prišla nám od nej objednávka na hru. Mária v súčasnosti vlastní všetky naše hry. Veľmi sa jej páčia a dokonca ich hráva pravidelne, čo ma nesmierne teší. Hry od Spoločenskej terapie vlastnia napríklad aj Dominika Stará, Tereza Bizíkova, Barbara Jagusak (Heribanová) a ďalší,“ prezradila Simona.

Tisíckrát a vždy inak

Keby ste hry zo série Spoločenská terapia hrali hoci tisíckrát, každá partička by bola celkom iná. Vaše názory, pocity a postoje totiž nie sú nemenné. Hra je tiež iná vždy podľa toho, s kým si ju zahráte.

Simona svoje hry pozná ako azda nikto, aj tak ju ale vedia prekvapiť. „Hry hrávam doteraz, naposledy sme hrali s kamarátmi Spoločenskú terapiu a aj napriek tomu, že poznám otázky, veľmi dobre som sa zabavila a dokonca aj sama seba prekvapila, ako sa mi niektoré názory časom menia,“ hovorí.

Na otázku, ktorá z jej hier je jej srdcovkou, Simona odpovedá so smiechom. Vybrať jednu je vraj ťažké. Ak by ale musela, zrejme by u nej zvíťazila práve Spoločenská terapia: „Je to moja prvá hra a vďaka nej som zistila, čo ma naozaj baví a hlavne, že to, čo robím, má aj hlbší zmysel.“

Simonin projekt nedávno expandoval do susedného Česka a netají sa tým, že už pracuje na ďalšej novinke. Pripravuje v poradí siedmu hru, ktorá by mala svetlo sveta uzrieť ešte tento rok. Na detaily však bola autorka skúpa, tak sa budeme musieť nechať prekvapiť.

