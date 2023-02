Zdroj: pixabay.com Mladú ženu postihla zástava srdca: Týždeň predtým odignorovala tento VAROVNÝ SIGNÁL Mladej žene sa v reštaurácii zastavilo srdce. Začal sa boj o jej život, ktorý visel na vlásku. 27. február 2023 TOS Magazín Lifestyle

27. február 2023 TOS Magazín Lifestyle Mladú ženu postihla zástava srdca: Týždeň predtým odignorovala tento VAROVNÝ SIGNÁL Mladej žene sa v reštaurácii zastavilo srdce. Začal sa boj o jej život, ktorý visel na vlásku.

Pred niekoľkými rokmi takmer prišla o život mladá Američanka Brittany. V reštaurácii na Times Square v New Yorku u nej došlo k zástave srdca. O svoj príbeh sa s odstupom času podelila v relácii Today.

Šťastie v nešťastí

Keď sa to stalo, Brittany mala len 24. A keby nebolo dvoch neznámych ľudí, ktorí sa vrhli do akcie a začali s resuscitáciou, dnes by tu už s najväčšou pravdepodobnosťou nebola. Po dvoch dňoch sa v nemocnici prebrala.

Podľa odborníkov sa zástava srdca aj infarkt môžu vyskytnúť v niektorých prípadoch doslova z ničoho nič, teda bez príznakov vopred. Ale to nie je prípad Brittany.

Varovný signál

„Bola som v práci, keď mi znecitlivela a brnela ľavá strana tela,“ vysvetlila Brittany varovný signál zhruba týždeň pred zástavou srdca.

Nedalo jej to a začala googliť. Na internete našla v súvislosti s týmito príznakmi tri diagnózy. A to mŕtvica, srdcový infarkt a zástava srdca.

Varovný signál tak spočiatku nechcela odignorovať a so svojimi obavami sa preto zverila šéfovi. Ten ich však zmietol zo stola. „Máte 24 rokov, chodíte denne behať, jete extrémne zdravo… To sa vám nemôže stať,“ zaspomínala si na jeho slová Brittany, po ktorých sa predsa len rozhodla svoj zdravotný stav ďalej neriešiť. O pár dní na to však už bola bez pulzu.

KPR zachraňuje životy

Z tohto príbehu vyplýva hneď niekoľko vecí. Okrem toho, že netreba podceňovať žiadne varovné signály svojho tela a že k zástave srdca môže dôjsť aj v mladom veku, je tu ešte niečo.

Väčšina zástav srdca mimo nemocnice končí smrťou. Život však môže zachrániť kardiopulmonálna resuscitácia (KPR), ktorú by mal každý ovládať. Nikdy neviete, kedy sa ocitnete v situácii, akou bola táto.

Postup, ako vykonávať KPR, si môžete pozrieť nižšie v podaní herca Michala Kubovčíka. Vďaka vtipnej forme sa vám možno vryje hlbšie do pamäti.

