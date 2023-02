Zdroj: TASR/KR PZ Trenčín ŠOFÉRI, tieto rady si zoberte k srdcu: VIEME, ako sa vyhnúť ZRÁŽKE s divou zverou! Kolízie áut s divou zverou sú na dennom poriadku. Je vôbec možné sa im nejakým spôsobom vyhnúť resp. eliminovať zrážku? 26. február 2023 TOS Magazín Lifestyle

26. február 2023 TOS Magazín Lifestyle ŠOFÉRI, tieto rady si zoberte k srdcu: VIEME, ako sa vyhnúť ZRÁŽKE s divou zverou! Kolízie áut s divou zverou sú na dennom poriadku. Je vôbec možné sa im nejakým spôsobom vyhnúť resp. eliminovať zrážku?

Zdroj: TASR/KR PZ Trenčín

V mnohých prípadoch nie. Môžete byť skúsený šofér, mať dobré auto v najlepšom stave, dodržať všetky dopravné predpisy, ale ak vám z ničoho nič skríži cestu napríklad taká srnka, je nemožné stihnúť zareagovať včas.

Napriek tomu je možné aspoň znížiť pravdepodobnosť, že k takejto situácii dôjde. Hlavy dokopy dalo niekoľko odborníkov a skúsených šoférov a tu sú tipy, ako predísť zrážke s divou zverou. Mimoriadne užitočná pomôcka najmä pre začínajúcich vodičov.

1. Jazdite predpisovo a opatrne

Vieme, tento prvý tip nie je zrejme to, čo od tohto článku očakávate. Ale dodržiavať predpisy a v zhoršených podmienkach jazdiť ešte opatrnejšie, je základný predpoklad. Neberte na ľahkú váhu tiež značky upozorňujúce na divú zver.

2. Spoznajte rozvrh divej zvery

Sú časy v rámci dňa, kedy je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že natrafíte na divú zver. Kritický je napríklad úsvit a súmrak. Ale ostražitý je treba byť celých 24 hodín. Divá zver chodí kedy chce a kam chce.

3. Pohybujú sa v stádach

Ak ste zbadali prechádzať cez cestu jeden kus, musíte počítať s tým, že nasledovať ho budú ďalšie. Niektoré druhy sa totiž pohybujú v stádach.

4. Neuhýbajte sa

Prvou reakciou pri náhlom spozorovaní divej zvery môže byť vybočenie resp. strhnutie volantu. To však nerobte! Prečo? Jednak nemusíte zvládnuť riadenie a môžete skončiť mimo cesty. Nedajbože tam môžete naraziť do stromu, čo by malo pravdepodobne oveľa fatálnejšie následky ako zrážka so zverou. Ďalším dôvodom je, že môžete tým zmiasť aj samotnú zver, ktorá sa v panike rozbehne smerom k vášmu autu. (Na titulnej fotke môžete vidieť auto po nehode, pri ktorej sa vodič snažil vyhnúť zrážke so srnou, strhol riadenie a prevrátil sa na strechu.)

Namiesto toho je potrebné začať naplno brzdiť.

5. Lesk očí

Bez dobrých svetiel sa na cesty radšej nepúšťajte. Je potrebné mať dobrý prehľad o ceste, ale aj o jej okolí. Vnímajte počas jazdy napríklad to, či nevidíte lesk očí divej zvery, resp. svetielkujúce oči, čo vás na ňu môže včas upozorniť.

6. Neoslepujte

Ak zbadáte na vozovke divú zver, stlmte diaľkové svetlá a ani na ňu neblikajte, takto oslepená častokrát zostane stáť na ceste.

7. Zvuková výstraha?

Klaksón sa odporúča použiť v situácii, keď je už zviera na ceste blízko pred vami a vy brzdíte. Používať klaksón len tak preventívne nepovoľuje zákon a predstavte si, aké by to bolo na cestách, keby každý šofér začal preventívne plašiť zver klaksónom.

Na trhu je možné nájsť sofistikovanejšie plašiče, ktorých zvuky by mali počuť len zvieratá. Efektivita týchto jednotlivých zariadení je však podľa skúsenosti šoférov otázna, pri zvažovaní kúpy si preto preštudujte recenzie.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk