11. august 2022 Magazín Cestovanie Šéf Ryanairu nemá dobré správy: Éra leteniek za pár eur SKONČILA! O koľko zdražejú? Éra lacných leteniek za 1 euro až 10 eur sa skončila, myslí si šéf írskych nízkonákladových aerolínií Ryanair Michael O'Leary.

O'Leary v rozhovore pre BBC 4 povedal, že v najbližších rokoch nevidí priestor na takéto nízke ceny. Priemerná cena leteniek Ryanairu podľa neho tento rok vzrastie na 50 eur zo 40 eur v minulom roku. Dôvodom je zdraženie ropy.

Drahšie lety

Šéf Ryanairu však nepredpokladá, že ľudia prestanú lietať. Naopak, počíta s tým, že zákazníci budú ešte viac než doteraz hľadieť na ceny leteniek.

„Myslím si, že ľudia budú ešte citlivejší na ceny, a preto očakávam, že milióny budú hľadať lacnejšie letenky,“ priblížil.

O'Leary tiež kritizoval manažment britských letísk, ktoré mali v poslednom čase problémy so zvládaním náporu cestujúcich. Podľa neho mali celé mesiace na prípravu.

Ryanair bol v poslednom čase nútený zrušiť relatívne málo letov. Dôvodom bolo, že aerolínie sa už na jeseň rozhodli napriek omikronovej vlne nového koronavírusu prijať viac ľudí a zvýšiť počty palubného personálu a pilotov.

Veľkým problémom v Spojenom kráľovstve naďalej zostáva brexit, uviedol O'Leary. Vystúpenie z Európskej únie znamenalo podľa neho pohromu pre zamestnávateľov a nastal čas, aby Londýn „hlúposť brexitu“ aspoň sčasti anuloval tým, že sa prostredníctvom novej dohody o voľnom obchode opäť zblíži s EÚ.

Idiot minister

Maďarsko udelilo v pondelok pokutu írskej leteckej spoločnosti Ryanair za to, že preniesla na zákazníkov náklady na špeciálnu daň, ktorú vláda v Budapešť zaviedla pre niektoré spoločnosti v reakcii na prudký nárast inflácie.

Ryanair reaguje na osobitnú daň Orbánovej vlády zrušením ôsmich spojov z Budapešti. Spoločnosť prestane lietať do miest Bordeaux, Bournemouth, Kolín nad Rýnom, Kaunas, Krakov, Lappeenranta, Riga a Turín. Generálny riaditeľ Michael O’Leary nazval maďarského ministra hospodárstva „kompletným idiotom“, informuje Business Post.

Letecká spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že nedostala oficiálne oznámenie od maďarských úradov, ale okamžite sa odvolá proti „akejkoľvek nepodloženej pokute“.

Pripomenula, že pravidlá Európskej únie (EÚ) umožňujú leteckým spoločnostiam určovať ceny leteniek bez akéhokoľvek zasahovania zo strany národných vlád a v prípade potreby sa odvolá na súdy EÚ.

Generálny riaditeľ Ryanairu Michael O'Leary označil daň za „lúpež“ a skonštatoval, že to povedie k „dramatickému“ poklesu leteckej dopravy v Maďarsku.

Štrajk v Španielsku

Palubný personál írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair v Španielsku obnovil v pondelok štrajk za zlepšenie platových a pracovných podmienok. V dôsledku tohto musela táto spoločnosť zrušiť v priebehu pondelka desať letov, pričom ďalších 111 letov malo meškanie. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

Štrajk najviac zasiahol letisko v Barcelone ktoré je zároveň druhým najvyťaženejším letiskom v Španielsku. Ryanair tam musel zrušiť až osem plánovaných letov.

Španielsky odborový zväz Unión Sindical Obrera (USO) sa však sťažoval, že štrajk nemal na fungovanie spoločnosti väčší vplyv. Vládu obvinil z toho, že leteckej spoločnosti prikázala prevádzkovať približne 80 percent letov a prinútila väčšinu zamestnancov prísť do práce. „Domnievame sa, že je to zneužívanie a porušuje to naše právo na štrajk,“ uviedol hovorca USO Pau Ibarzabal.

Palubný personál Ryanairu v Španielsku začal so sériou štrajkov 24. júna – v deň, kedy v mnohých európskych krajinách začínajú letné prázdniny.

Odborové zväzy najskôr uviedli, že štrajky budú trvať šesť dní, no potom sa ich rozhodli predĺžiť do 28. júla. Neskôr ohlásili ďalšie štrajky od 8. augusta až do 7. januára 2023, keďže Ryanair sa podľa nich „odmietol zapojiť do akéhokoľvek dialógu“.

Zdroj: TASR