Dnes o 19:02 Zo Slovenska Monika Beňová terčom HACKEROV: Útočníci napadli jej stránku na Facebooku! Slovenská europoslankyňa Monika Beňová musí riešiť kuriózny problém. Niekto sa jej nabúral do oficiálneho profilu na sociálnej sieti.

Poslankyňa Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku Monika Beňová je aktívna aj na sociálnych sieťach. Jeden z jej profilov sa však náhle zmenil.

Beňovej oficiálny profil na sociálnej sieti Facebook javil vo štvrtok 2. decembra podvečer známky útoku neznámeho hackera.

Zmenili, čo sa dalo

Titulná fotografia zmizla, profilový obrázok europoslankyne niekto vymenil za sivú mačku so zlatým krížom na krku.

Zmenou prešiel aj názov profilu, kde by sme už meno Moniky Beňovej hľadali márne. Útočník ho zmenil na Nguyễn Hoàng Hiếu.

Pod novou profilovou fotografiou zobrazujúcou mačku sa množili usmievavé reakcie užívateľov. „Pani Beňová, za jeden deň ste sa mimoriadne zmenili.„ Niektorí si nenechali ujsť možnosť zanechať štipľavú poznámku: „Nerozumiem tomu, ale krásna Mačička“ a „Ste kočka!

K celému incidentu sa už vyjadrila aj samotná europoslankyňa.

„Pekný podvečer. Práve mi hackli stránku na FB. Tak ja len, aby ste tí, ktorí tam chodíte, vedeli. Nechápem to, ale je to tak a riešime to," napísala Monika Beňová na Instagrame krátko po útoku.

Meno tak skoro neupraví

Približne o 18.30 hodine už mala poslankyňa svoj profil pod kontrolou.

„Pekný večer, pred cca hodinou mi niekto žiaľ hackol stránku, adresa aj fotka sú zatiaľ aspoň zmenené naspäť ale meno si do “pôvodného” stavu môžem dať až o 7 dní. Ďakujem za trpezlivosť, pochopenie a množstvo správ, ktoré ste mi poslali na IG účet," uviedla Monika Beňová v novom príspevku na sociálnej sieti Facebook.

