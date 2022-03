Na deti vynosené na Ukrajine čakajú páry z celého sveta: Vojna situáciu komplikuje

Manisha a Metaish Parmarovci sú britský pár, ktorý veľmi túžil po dieťatku. Dvojica však nemala toľko šťastia a musela preto hľadať alternatívu. Ich dvojčatá im vynosila náhradná matka z Ukrajiny. Mladí manželia ale mali smolu na načasovanie a ich bábätká sa narodili tesne pred vypuknutím vojenského konfliktu. Ich príbeh priniesol portál bbc.com.

Parmarovci si po svoje dve novorodeniatka prišli do Kyjeva 8. februára. Kým však vybavili papierovačky, vypukla vojna, ktorá pár aj s ich bábätkami uväznila v krajine. Cesta za deťmi, na ktoré tak dlho čakali, sa zmenila na boj o život.

Pri čakaní na vybavenie dokumentov boli manželia ubytovaní v časti Kyjeva, kde prebiehali tvrdé boje. „Počuli sme bomby, výbuchy, streľbu a hluk k zemi sa rútiacich budov,“ dopĺňa Metaish svoju manželku.

Vystrašenej rodine sa nakoniec podarilo nájsť šoféra, ktorý ich previezol cez poľskú hranicu. Ako hovoria, tento muž je pre nich hrdina a akýsi neoficiálny krstný otec ich detí.

Čerstvá mamička priznala, že sa cítila „požehnaná“, že je späť doma aj s dvojčatami. „Určite sú to zázračné deti. Budeme si užívať každú sekundu s týmito krásnymi bábätkami,“ povedala.

Príbeh manželov z anglického grófstva Bedfordshir nemusí byť ani zďaleka ojedinelým. Solventné páry, ktorým nie je umožnené mať deti prirodzenou cestou, po ukrajinských náhradných matkách siahajú často. Dôvodom je, že Ukrajina takýto proces umožňuje bez väčšej byrokracie.

Ako uvádza portál zena.sme.sk, možnosť využiť na vynosenie a porodenie dieťaťa inú ženu majú zosobášené a heterosexuálne páry, ktoré disponujú dokumentáciou o neplodnosti. Ročne sa na Ukrajine podľa odhadov takto narodí 2-tisíc až 2 500 detí.

Ukrajina sa stala medzi neplodnými pármi populárnou pred niekoľkými rokmi, keď krajiny ako India či Thajsko túto možnosť zahraničným záujemcom zakázali. Dôvodom boli podozrenia, že ženy zo slabších sociálnych pomerov sú ako náhradné matky vykorisťované.

