21. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Na Európu sa rúti ochladenie a SNEH: Dočkáme sa aj na Slovensku? Končiaci mesiac má našliapnuté stať sa historicky najteplejším februárom. Aké počasie nás čaká už o niekoľko dní?

Tohtoročný február sa môže stať vôbec najteplejším v histórii. Okrem výrazne vysokých teplôt, ktoré sú typické skôr pre začiatok apríla, trápi Európu aj nedostatok snehu.

Ako sme vás informoval, viaceré lyžiarske strediská už museli predčasne ukončiť sezónu. „Nedostatok snehu však môže mať aj dlhodobejší dopad. Ak nás na prelome jari a leta nezasiahnu výdatnejšie zrážky, tak je vysoko pravdepodobné, že zažijeme veľmi suché leto a opäť budeme bojovať s nedostatkom vlahy,“ informuje portál iMeteo.sk.

Teplo až do konca mesiaca

V nadchádzajúcich dňoch sa v Európe očakáva ochladenie a príchod zimného počasia. To však nedorazí všade a v niektorých oblastiach sa naopak ešte viac oteplí.

Teplé počasie sa už do konca týždňa nezmení prakticky v celej Európe. Do Európy bude aj naďalej v mohutnej miere od juhu prúdiť veľmi teplý vzduch, no k určitej zmene by malo dôjsť v priebehu víkendu.

„Priamo nad vnútrozemím Európy sa bude prehlbovať tlaková níž, ktorá prinesie aj do našej oblasti vlnu zrážok. Intenzívne zrážky očakávajú Alpy, kde by mohlo počas víkendu napadnúť aj niekoľko desiatok centimetrov snehu. Nad alpskú oblasť by však mal zatiecť chladnejší vzduch, no nad našu oblasť bude aj naďalej prúdiť veľmi teplý vzduch,“ píše server.

Víkend síce prinesie veľa zrážok, no na našom území bude väčšinou pršať.

Do Európy dorazí ochladenie

Už začiatkom budúceho týždňa dôjde k ďalšiemu javu. Nad Beneluxom sa totiž usadí tlaková níž. Od severozápadu začne nad náš kontinent vťahovať chladný vzduch a zároveň bude zabezpečovať vlhkosť: „Začiatok budúceho týždňa a posledné februárové dni prinesú veľa zrážok a postupne aj vpád chladného vzduchu. Ten sa však nedostane všade.“

Budúci týždeň by mal priamo cez strednú Európu postupovať studený front, ktorý rozdelí náš kontinent na dve polovice. Kým na západ bude prúdiť chladný vzduch, východná polovica Európy môže očakávať príliv teplého vzduchu.

Na Slovensku bude teplo

„Žiaľ, aktuálne je takmer isté, že Slovensko sa ocitne v tej teplejšej polovici. Studený front totiž bude ležať západne od nás a zimné počasie so snehom zasiahne predovšetkým Francúzsko, Benelux, Nemecko a časť Álp. Je možné, že sneženie zavíta aj do susedného Česka,“ dodáva server.

Naše územie sa tak snehu a ochladenia zrejme nedočká ani v posledných dňoch tohtoročnej zimy. Slovensko, naopak čaká veľmi teplé počasie s nezvyčajne vysokými teplotami. Počas prvého marcového týždňa sa budú teploty na Slovensku pohybovať od 10 až do 15 stupňov.

