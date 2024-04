30. apríl 2024 ELA Správy Rôzne

Na lyžiarskych tratiach by mohla byť prilba POVINNÁ až do 18 rokov

Na lyžiarskych tratiach by mohlo byť nosenie ochrannej prilby povinné až do 18 rokov. V súčasnosti ju musia nosiť lyžiari do 15 rokov.