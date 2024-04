4. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Na Slovensko prichádza vlna LETNÉHO počasia: Teploty vyletia poriadne VYSOKO! Prichádza volebný víkend a spolu s ním aj príjemné počasie. Teploty budú dosahovať letné hodnoty.

Vyzerá to tak, že Slovensko sa dočká ďalšej vlny výrazne teplého počasia. Ako informoval portál iMeteo.sk, na našom území sa už začalo otepľovať a teploty budú v nadchádzajúcich dňoch aj naďalej rásť.

Po veľkonočnom víkende, ktorý priniesol letné teploty, by sa v podobnom duchu mal niesť aj ten nasledujúci.

Bude sa otepľovať

„Nad Európou sa ešte nachádza chladný vzduch, ktorý prináša napríklad do Álp sneženie. Chladný vzduch sa však už od štvrtka začne zohrievať a prúdenie sa zmení na teplé. Teplé prúdenie čaká najskôr predovšetkým západnú Európu, kde sa začne nasúvať teplý vzduch z Afriky. Postupne sa však tento teplý vzduch začne veľmi pomaly dostávať aj nad naše územie,“ vysvetľuje server.

Do konca pracovného týždňa čaká naše územie ešte teplé, jarné počasie, no už v priebehu víkendu dorazí do našej oblasti leto.

Teploty by mali stúpať až nad hranicu +25 °C.

Letný víkend

„Do začiatku víkendu by sme mali byť vystavení západnému prúdeniu, ktoré k nám prinesie ešte jednotlivé zrážkové vlny. Tie prinesú na Slovensko slabšie zrážky. Očakáva sa preto aj pomerne dosť oblačnosti. S príchodom víkendu sa začne nad našu oblasť nasúvať výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý už na naše územie prinesie stabilnejšie, slnečnejšie a postupne aj teplejšie počasie,“ dodáva iMeteo.sk s tým, že sa k nám začne dostávať teplý vzduch od juhozápadu.

Teploty by už v nedeľu mali prekročiť hranicu letného dňa a maximálne teploty by mohli vystúpiť na juhu Slovenska až na +27 °C.

Veľmi teplé počasie by malo pokračovať aj na začiatku budúceho týždňa. Tešiť sa môžeme na veľa slnečných lúčov a teploty nad hranicou +25 °C.

Príde nepríjemná zmena

Potom však dobré správy končia. „Zmena počasia by mala na naše územie doraziť najskôr počas utorka, kedy by cez západnú Európu mal začať postupovať studený front. Ten sa postupne dostane až nad naše územie a ukončí periódu teplého počasia. Čakajú sa búrky a dážď,“ píše server.

