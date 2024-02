16. február 2024 Zo Slovenska Na Slovensku máme tri nové POSCHODOVÉ vlaky: Na TÝCHTO trasách vás odvezú, FOTO Na Slovensku uviedli do prevádzky tri nové veľkokapacitné vlakové súpravy.

5 Galéria Zdroj: ZSSK

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo štvrtok oficiálne spustila do prevádzky tri nové elektrické dvojposchodové vlakové súpravy.

Trate, na ktorých vás odvezú

Jazdiť budú na frekventovaných tratiach západného Slovenska, z Bratislavy do Trenčína a do Nových Zámkov. Podľa slov generálneho riaditeľa ZSSK Petra Helexu budú neskôr, po modernizácii príslušnej trate, jazdiť až do Žiliny.

Vlakové súpravy v hodnote približne 75 miliónov eur boli hradené z európskych fondov.

„Majú až 560 miest na sedenie, sú elektrické, a teda ekologické. Sú plne klimatizované, majú wifi a miesta pre bicykle i kočíky. Treba povedať, že to nie sú prvé súpravy, ktoré sme zakúpili z európskych financií. V programovom období 2014 – 2020 sme nakúpili hlavne elektrické súpravy a rušne v celkovej výške až pol miliardy eur,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.

Ako veľké dopravné lietadlá

Podľa generálneho riaditeľa ZSSK je kapacita nových vlakových súprav porovnateľná s najväčšími dopravnými lietadlami. „Je to 600 miest na sedenie a podobne, ako je to v diaľkovej doprave alebo aj v dopravných lietadlách, máme v nich aj prvú triedu, klimatizáciu, wifi, toalety, prebaľovacie kúty a tak ďalej,“ skonštatoval Helexa.

Zároveň pripomenul, že nové veľkokapacitné elektrické súpravy prispievajú k tomu, že ZSSK je v súčasnosti najväčším poskytovateľom elektromobility na Slovensku. „Ročne prepravíme okolo 70 miliónov ľudí, z toho je asi 50 miliónov cestujúcich, ktorých prepravujeme na elektrifikovaných tratiach. To je budúcnosť zelenej dopravy. Chceme, aby sa čím ďalej, tým viac ľudí na nás mohlo spoľahnúť, že ich dopravíme do miesta určenia bezpečne, včas a s komfortom,“ skonštatoval Helexa.

Pripravujú modernizáciu úsekov

Nové vlakové súpravy od spoločnosti Stadler môžu jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Na to, aby ju mohli dosahovať v bežnej prevádzke, musia jazdiť po tratiach, ktoré sú v dobrom technickom stave.

„Určite nielen vlaky sú dôležité, ale aj koľaje. Je pravdou, že Slovensko v tej rýchlosti zaostáva. Chceme sa priblížiť vyspelým európskym štátom, kde už je 160-kilometrová rýchlosť štandardom. Preto chceme zmodernizovať viaceré úseky a poskytnúť cestujúcim takúto vysokú rýchlosť. Z európskych fondov sme už modernizovali tri úseky, ktoré vedú od Bratislavy na Nové Zámky, Štúrovo až k hraniciam s Maďarskou republikou. Ďalej chceme pokračovať s modernizáciou železničných tratí smerom na Zvolen,“ doplnila Žiláková.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

5 Galéria

Zdroj: ZSSK

Zdroj: TASR