17. november 2023 Šport Futbal Na Slovensku VYPUKLA eufória: Takto futbalisti OSLAVOVALI postup na európsky šampionát! FOTO Slovenskí futbalisti sa postarali o veľký úspech, keď vo štvrtok (16. novembra) zdolali v kvalifikačnom súboji o postup na EURO 2024 Island 4:2 a zabezpečili si tak miestenku na európskom šampionáte. Hráči národného tímu to aj patrične oslávili. Začali na ihrisku s fanúšikmi!

Futbalisti Slovenska nastúpili na predposledný duel kvalifikácie EURO 2024 v Bratislave proti Islandu. Postup na majstrovstvá Európy, ktoré sa budúci rok budú konať v Nemecku, im zaručoval zisk jedného bodu do tabuľky skupiny J.

Rýchly proces

Dokonca aj v prípade prehry s Islandom by mali zverenci Francesca Calzonu všetko vo svojich rukách. A to v nedeľňajšom záverečnom stretnutí v Bosne Hercegovine. Lenže Škriniar, Lobotka, Kucka a spol. nenechalo nič na náhodu a miestenku pre Slovensko na EURO 2024 si vybojovali už vo štvrtok večer na vypredanom Tehelnom poli.

Naši futbalisti, ktorých v Bratislave povzbudzovalo viac ako 21-tisíc divákov priamo v hľadisku, prehrávali od 17.minúty 0:1. Žiadnu drámu však nepripustili a ešte do prestávky nepriaznivý stav otočili. Najprv vyrovnal po rohovom kope hlavou Kucka v 30. minúte a o šesť minút Duda gólom z penalty dostal Slovensko do vedenia 2:1.

Hneď na začiatku druhého polčasu pridal tretí gól Haraslín po skvelej individuálnej akcii. Hráč pražskej Sparty strelil v 55. minúte aj štvrtý gól Slovenska a Severania sa už zmohli len na skorigovanie výsledku.

Po záverečnom hvizde vypukla priamo na trávniku v hlavnom meste nefalšovaná radosť slovenského tímu, ku ktorému sa pridali aj fanúšikovia.

9. kolo kvalifikácie na EURO 2024

Skupina J

SLOVENSKO – Island 4:2 (2:1)

Góly: 47. a 55. Haraslín, 30. Kucka, 36. Duda (z penalty) – 17. Oskarsson, 74. Gudjohnsen.

Počet divákov: 21 548 divákov (vypredané).

SR: Dúbravka – Gyömbér, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda (79. Bénes) – Schranz (79. Ďuriš), Boženík (89. Polievka), Haraslín (65. Suslov).

Slová trénera

„Inkasovaný gól aj mňa na chvíľu zaskočil, ale veľmi rýchlo som sa upokojil. Hrali sme ďalej našu hru, nestratili sme hlavu a ja som pochopil, že aj v tomto zápase budeme úspešní. Toto mužstvo dokazuje, ako rastie, úvod II. polčasu bol fantastický. Náš tím nemá na to, aby bránil na svojej polovici, musí brániť vysoko, na súperovej časti ihriska, to som pochopil a to je úloha trénera, chápať svojich hráčov a svoje mužstvo. Aj preto som sa rozhodol, že Haraslín bude hrať od začiatku,“ citovala oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) šťastného talianskeho kouča Francesca Calozonu.

