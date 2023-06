Zdroj: pixabay.com , pixabay.com Na svete je nové virálne VIDEO: Športovkyňa sa vybrala do fitka a naraz skončila BEZ nohavíc Je pravdepodobné, že mnohí by Alyssu nazvali najväčšou smoliarkou. Vďaka nepozornosti ostala vo fitness centre doslovne s holým zadkom. No jej to z dobrej nálady vôbec neubralo. 17. jún 2023 Magazín

17. jún 2023 Magazín Na svete je nové virálne VIDEO: Športovkyňa sa vybrala do fitka a naraz skončila BEZ nohavíc Je pravdepodobné, že mnohí by Alyssu nazvali najväčšou smoliarkou. Vďaka nepozornosti ostala vo fitness centre doslovne s holým zadkom. No jej to z dobrej nálady vôbec neubralo.

Na menšie trapasy spomíname všetci s úsmevom. No tie väčšie by mnohí najradšej vymazali zo svojho života. Istá Alyssa Konelová to však vzala športovo.

Trapas na bežiacom páse

Mladá žena sa vybrala do fitka, kde hneď zamierila k bežiacemu pásu. Alyssa si nevšimla rozviazanú šnúrku na topánke, ktorá sa o celý trapas postarala. Športovkyňa si totiž plošinu dlho neužila a spadla. Stihla sa chytiť držadiel, to však nebolo všetko…

A potom to prišlo: Jej legíny sa zachytili o prístroj a následne ostala mladá žena bez nohavíc. Alyssu potom vymrštilo na dlažbu, kde pristála len v úsporných nohavičkách.

Nevedeli sa dosmiať

Alyssa neskôr na internete uverejnila svoj športový výkon. Netrvalo dlho a video sa stalo virálne. Mnohí sledovatelia videa sa priznali k tomu, že sa už tak dlho z chuti nezasmiali. „Videl som to snáď 200-krát a nemôžem sa prestať smiať. Vďaka za zdieľanie. Si šampiónka, som rád, že si v poriadku,“ napísal jej jeden z nich na Instagrame.

Iný jej poďakoval za odvahu a za jej pozitívny prístup k životu: „Ďakujeme za zdieľanie a za to, že sme sa všetci mohli zasmiať na tvoj účet, si odvážna.“

„Nie si v tom sama! Toto sa stalo jednému dievčaťu pred dvoma rokmi, ktoré bežalo vedľa mňa vo fitness centre. Ona nemala na sebe ani nohavičky, ale vstala, vytiahla nohavice a dokončila svoju cvičiacu hodinu ako najväčšia šéfka,“ prezradila istá Nikka.

Zdroj: Dnes24.sk