Na TÚTO správu od Hegera čakalo celé Slovensko: Vláda nám pomôže počas krízy MILIARDAMI!

Presnú schému pomoci pre firmy a organizácie vláda predstaví v horizonte niekoľkých týždňov, pre domácnosti pravdepodobne až v novembri. Počas stredajšieho rokovania tripartity o štátnom rozpočte to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).

„Päť miliárd eur naša vláda vyčlenila na pomoc v zápase s energetickou krízou. To je päť percent hrubého domáceho produktu (HDP),“ priblížil Heger. Ostatné štáty sa podľa neho hýbu pri takejto pomoci v rozmedzí dvoch až troch percent.

„Nenecháme nikoho v štichu. Pre nás je najvyššia priorita to zvládnuť, zvládnuť to veľmi dobre a myslím si, že práve tá obálka päť miliárd je jasným dôkazom, že to tak aj myslíme,“ povedal Heger.