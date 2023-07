Zdroj: iMeteo.sk/Tomáš Alenka Na východ udreli povodne, voda zaliala ulice: Vo Vranove by sa dalo aj ČLNKOVAŤ! Intenzívne búrky majú svoje dôsledky. Vranovčania jazdili ulicami celkom zaliatymi vodou. 14. júl 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Zdroj: iMeteo.sk/Tomáš Alenka

Intenzívne letné búrky dávajú Európe zabrať. V uplynulých dňoch napáchali veľa škôd, odniesli si to najmä Rakúsko, Slovinsko a sever Chorvátska. No silný dážď vyčíňal aj na Slovensku. Našťastie nebol až tak ničivý ako v spomenutých krajinách, no východ našej krajiny zaliala voda.

Voda zaliala ulice

Búrky u nás na mnohých miestach sprevádzal mohutný vietor a krupobitie. Ako informuje portál iMeteo, na východe priniesli búrky prívalový dážď a za krátky čas zaznamenali zrážkomerné stanice značné hodnoty zrážok.

„Intenzívne zrážky vyvolali bleskové povodne v meste Vranov nad Topľou. Voda, ktorá nestíhala odtekať kanalizáciou, sa valila ulicami. Na niektorých úsekoch sa dalo takmer aj člnkovať,“ píše portál.

Video zo zaliatych vranovských ulíc si pozrite TU.

Horúci víkend

Dobrou správou je, že búrky na niekoľko dní ustanú. Pripraviť sa treba skôr na teplo a dusno, na niektorých miestach až na neznesiteľné horúčavy.

Sobotné maximum môže dosiahnuť 34 stupňov Celzia. Na celom území sa očakáva malá oblačnosť. V nedeľu teplota ešte viac poskočí a môže byť o stupeň či dva teplejšie. Po horúcom víkende sa schladíme a búrky sa znova prihlásia o slovo. A opäť majú byť intenzívne.

Zdroj: Dnes24.sk