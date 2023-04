Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , pixabay.com Návrh poslanca Čepčeka šokoval Slovákov: Sledovanie porna len s POTVRDENÍM od úradov! Poslanec Martin Čepček v dôvodovej správe tvrdí, že sledovanie pornografie je spoločensky škodlivé a dokonca zdravie ohrozujúce. 13. apríl 2023 Barbara Dallosová Správy Politika

13. apríl 2023 Barbara Dallosová Správy Politika Návrh poslanca Čepčeka šokoval Slovákov: Sledovanie porna len s POTVRDENÍM od úradov! Poslanec Martin Čepček v dôvodovej správe tvrdí, že sledovanie pornografie je spoločensky škodlivé a dokonca zdravie ohrozujúce.

Martin Čepček a jeho kolegyňa Anna Záborská sú už dobre známi ako poslanci, ktorých hlavnou agendou je potratová politika a podobné témy. Tentoraz prišiel Čepček s návrhom, ktorý mnohých prekvapil. Chce cenzúrovať pornografiu a zapojiť do toho aj úrady.

Úradne schválená erotika

Ak by Čepčekov návrh prešiel, porno by si už nemohol človek pustiť len tak. Potreboval by povolenie úradov.

„Vysielateľovi sa zakazuje vysielanie pornografického obsahu. Pornografický obsah je možné vysielať iba koncovému užívateľovi, ktorý najneskôr v deň odoslania žiadosti dovŕšil 18 rokov veku a ktorý o to požiada písomne, s úradne osvedčeným podpisom,“ stojí v návrhu. Ak by vysielatelia pravidlá porušili, boli by pokutovaní. Návrh hovorí aj o prevádzkovateľoch verejne prístupnej wifi, tí by museli pornografické stránky zablokovať.

Čepčekove dôvody

Čepček argumentuje tým, že k takémuto obsahu sa čoraz častejšie dostávajú aj deti. Čepček tiež tvrdí, že sledovanie pornografie je spoločensky škodlivé a dokonca zdravie ohrozujúce.

„Sledovanie pornografie má v mnohých prípadoch za následok vznik závislosti a závažné zdravotné aj spoločenské následky, ako napr. problémy s nadväzovaním partnerských vzťahov, problémy s vnímaním vlastného tela a sexuality, väčšiu zraniteľnosť voči sexuálne motivovaným trestným činom, problémy so sústredením, udržaním zamestnania a podobne,“ uvádza v dôvodovej správe.

Mnohí Slováci zostali po medializácii novinky z dielne poslanca pobavení. Je totiž ťažké si predstaviť, že by si kvôli sledovaniu filmov pre dospelých poslušne chodili pre pečiatku.

Zdroj: Dnes24.sk