Zdroj: pixabay.com Nechcete okolo SVOKRY chodiť po špičkách? Do vývrtky ju dostanú 4 ZAKÁZANÉ vety Vzťahy medzi svokrou a nevestou môžu byť niekedy veľmi napäté. Ako tomu predísť? Mali by si odpustiť tieto vety. 6. január 2023 Magazín

6. január 2023 Magazín Nechcete okolo SVOKRY chodiť po špičkách? Do vývrtky ju dostanú 4 ZAKÁZANÉ vety Vzťahy medzi svokrou a nevestou môžu byť niekedy veľmi napäté. Ako tomu predísť? Mali by si odpustiť tieto vety.

Vzťah so svokrou môže mať niekoľko úrovní – srdečný, priateľský, akceptovateľný alebo na bode mrazu. Chcete s matkou vášho (budúceho) manžela dobre vychádzať? Zabudnite na niekoľko viet a radšej si zahryznite do jazyka!

1) Je veľká škoda, že si syna nenaučila to či ono

To je poznámka, ktorú postaví do pozornosti každú matku. Je možné, že za vami veľmi rýchlo spáli všetky mosty. Prečo? Kritizujete a spochybňujete jej výchovu.

Je to niečo, čo vám len tak nemusí odpustiť. A to ani vtedy, ak sa po tejto vete predsa len bude naďalej usmievať. Verte, bude ju to stáť veľa energie.

2) Dobre si ho vychovala, no teraz som tu ja!

Prvou častou ste jej síce polichotili, no zvyškom všetko zmazali. Aj keď ste to mysleli nevinne, svokra sa môže cítiť ohrozená, nechcená a nepotrebná v živote svojho syna. Ktorá matka by chcela niečo také zažiť? O to viac, ak má jedináčika.

3) No teda, tvoj syn je… (a milión negatívnych slov)

To je ďalšia poznámka, ktorá medzi vami vytvorí automatickú bariéru. Použite ju len vtedy, ak vás priateľ či manžel postavil pred veľký problém.

No ak je pravda na vašej strane a svokra k synovi nepestuje opičiu lásku, vašu nespokojnosť mu bude vyčítať tiež – ale medzi štyrmi očami.

Pokúste sa problém najprv vyriešiť so svojou polovičkou, a keď nenájdete odpoveď, až potom skúste obrátiť pozornosť na svokru. Nikdy neútočte, spomeňte, čo vás trápi.

4) Teraz to bude inak!

Nikdy nedajte svokre pocítiť, že jej názory sú automaticky zlé, smiešne a nedôležité. Skúste aj v tomto smere zjemniť vzájomnú komunikáciu – svokru pozorne vypočujte, opýtajte sa jej na to, čo si o tom či onom myslí, a svoje rozhodnutia vždy zdôvodnite.

Manželky, svokry, či nádejné manželky a svokry, našli ste v riadkoch? Prezraďte nám, ktorá veta či akákoľvek poznámka, vás najviac dostala do vývrtky!

Zdroj: Dnes24.sk