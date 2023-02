28. február 2023 Monika Hanigovská Zo Slovenska HROZNÉ detaily útoku SPLAŠENÝCH kráv: Mladá žena bude mať TRAUMU na celý život! FOTO Nemocnica detailne opísala chvíle hrôzy, ktoré musela mladá žena prežiť. Zvieratá do nej strkali, dupali a udierali ju.

Pred niekoľkými dňami Slovákov šokoval prípad 21-ročnej ženy, ktorú pri prechádzke so psom napadlo stádo kráv. Útok sa odohral v obci Ďurďové v Považskobys­trickom okrese. Zranenú ženu následne vrtuľníkom transportovali do Fakultnej nemocnice v Žiline.

Tamojšia nemocnica najnovšie informovala, ako útok prebiehal, čo si musela žena vytrpieť a tiež vyvrátila vyjadrenia „odborníkov“: „V mnohých komentároch sa pod medializovanými správami tradične objavili rôzne vyjadrenia „odborníkov“, ktorí okamžite vedeli, čo sa „naozaj“ stalo a odsúdili ženu i psíka,“ informovala Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina na Facebooku.

Bola na nesprávnom mieste

Žena venčila psíka na lúke v katastri obce Ďurdové a kravy sa pásli v časti obce Čelkova Lehota. „Žena ani pes neboli v blízkosti kráv. Kravy sa pravdepodobne splašili a cválali smerom na lúku, kde 21-ročná žena venčila svojho psa. Žena si, žiaľ, až neskoro všimla, že sa na nich z diaľky ženie skupina kráv. Keď sa otočila a kravy zbadala, boli už vo vzdialenosti približne 20 metrov,“ opisuje tamojšia nemocnica.

„Po prvotnom šoku, kedy zistila, že ujsť nestihne, sa zbalila na zem do klbka a rukami si chránila hlavu. Psík sa s vôdzkou vytrhol, najprv sa ju snažil ochrániť, zázrakom sa mu podarilo z obkľúčenia stádom ujsť,“ uviedla nemocnica.

Žena zostala medzitým na dlhú dobu uväznená uprostred skupiny kráv: „Zvieratá do nej strkali, dupali a udierali ju,“ opisuje chvíle hrôzy Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Pomáhali ľudia, pes sa dožadoval pozornosti

Žene sa napriek veľkému strachu a zraneniam podarilo zavolať pomoc: „Obďaleč, našťastie, prechádzali ľudia, ktorí najprv nemali ani tušenie, že kúsok od nich sa uprostred skupiny kráv nachádza človek v ohrození. Začuli však krik a privolali pomoc. Kravy sa až po desiatkach minút podarilo odohnať natoľko, že mohli ženu vyslobodiť. Bola zranená, podchladená a mimoriadne vystrašená.“

Psík bežal domov, k rodičom zranenej ženy. Našli ho neďaleko ich domu, „ako sa intenzívne snažil upozorniť, že niečo nie je v poriadku, štekal, vrčal a domáhal sa ich pozornosti.“ Nemocnica konštatovala, že aj pes mal na tele rovnako niekoľko poranení.

Ponesie si traumu na celý život

Pacientka je mimo ohrozenia života hospitalizovaná na oddelení úrazovej chirurgie, kde ostáva v starostlivosti zdravotníkov na ďalšie pozorovanie a liečbu.

„Zázrakom môžeme hovoriť o ľahkých až stredne ťažkých zraneniach, no traume na celý život,“ upozornila nemocnica.

Okrem toho jej stav zhoršujú aj niektoré komentáre Slovákov. „Popri mimoriadnom psychickom šoku z udalostí tieto komentáre pacientke veľmi ublížili, a preto sme sa rozhodli aj touto cestou poskytnúť priestor na detailnejší opis udalostí,“ opisuje Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

Nestalo sa to prvýkrát?

„Ani sa nečudujem že sa takéto nešťastie prihodilo, nie je to to prvýkrát, čo aj po mojich pozemkoch behali kravy bez dozoru aj niekoľko dní a robili šarapatu, než sa majitelia po nich zháňali. Neviem, či sú to kravy zrovna tých nezodpovedných majiteľov, ktorý ich pravidelne zháňajú a opakujem, nie je to prvý krát. Ja si myslím že zodpovednosť by mal v prvom rade znášať majiteľ, ktorému zrejme ušli a boli bez dozoru!,“ napísal pod príspevok nemocnice na sociálnej siete jeden z komentujúcich.

Iná Slovenka zažila na vlastnej koži to isté: „Chudera, úplne rozumiem, bola som v podobnej situácii, len mne sa podarilo ujsť. Bolo to stádo mladých býkov. Bolo to strašné,“ napísala istá Vierka a zaželala jej skoré uzdravenie.

„Poznám Ivanku, je to veľmi príjemné, krásne, vďačne dievča, učí sa za doktorku a chodí na prechádzky pravidelne … Ivanka skoré uzdravenie,“ zaželala jej Vladimíra.

2 Galéria

